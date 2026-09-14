Boris Johnson escapa por minutos a ataque de drone russo junto à fronteira com a Polónia

Um comboio que transportava o antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o ex-diretor da CIA David Petraeus atravessou uma zona junto à fronteira entre a Ucrânia e a Polónia poucos minutos antes de um ataque russo atingir uma locomotiva.
A composição diplomática tinha partido mais cedo do que estava previsto devido à ameaça de ataques e transportava também outros responsáveis internacionais. Segundo o The Guardian, as autoridades ucranianas admitem a possibilidade de o comboio onde seguiam as várias personalidades ter sido o alvo.
A empresa ferroviária estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, considera igualmente essa hipótese.
“É bastante provável que o alvo deste drone russo também pudesse ter sido o comboio diplomático”, afirmou a empresa.
O ataque atingiu uma locomotiva de um comboio de passageiros junto à fronteira polaca. Não houve vítimas.
Boris Johnson reage ao ataque
Boris Johnson reagiu ao incidente na rede social X, comparando o sucedido com aquilo que a população ucraniana enfrenta diariamente desde o início da guerra.
“O que podemos dizer com certeza é que este é o tipo de ataque aleatório e sem sentido que os ucranianos enfrentam todos os dias, mesmo nas ferrovias civis”, escreveu o antigo primeiro-ministro britânico.
O ataque ocorreu numa altura em que a rede ferroviária ucraniana tem sido alvo de uma intensificação dos ataques russos. Só este ano, a infraestrutura ferroviária do país já foi atingida mais de 1.500 vezes, segundo dados divulgados pela Ukrzaliznytsia.
O incidente junto à Polónia provocou ainda reações internacionais, numa altura em que a proximidade dos ataques russos às fronteiras da União Europeia e da NATO tem aumentado a preocupação entre os países da região.