segunda-feira, 14 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Boris Johnson escapa por minutos a ataque de drone russo junto à fronteira com a Polónia

A composição transportava também o antigo diretor da CIA David Petraeus e vários responsáveis internacionais. Pouco depois de passar pela zona, um drone atingiu uma locomotiva e as autoridades admitem que o comboio diplomático pudesse ser o alvo.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Boris Johnson escapa por minutos a ataque de drone russo junto à fronteira com a Polónia

Tratou durante 11 anos um cancro que nunca teve: "Disseram-me vezes sem conta que sem quimioterapia morreria"

Um comboio que transportava o antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o ex-diretor da CIA David Petraeus atravessou uma zona junto à fronteira entre a Ucrânia e a Polónia poucos minutos antes de um ataque russo atingir uma locomotiva.

A composição diplomática tinha partido mais cedo do que estava previsto devido à ameaça de ataques e transportava também outros responsáveis internacionais. Segundo o The Guardian, as autoridades ucranianas admitem a possibilidade de o comboio onde seguiam as várias personalidades ter sido o alvo.

A empresa ferroviária estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, considera igualmente essa hipótese.

“É bastante provável que o alvo deste drone russo também pudesse ter sido o comboio diplomático”, afirmou a empresa.

O ataque atingiu uma locomotiva de um comboio de passageiros junto à fronteira polaca. Não houve vítimas.

Boris Johnson reage ao ataque

Boris Johnson reagiu ao incidente na rede social X, comparando o sucedido com aquilo que a população ucraniana enfrenta diariamente desde o início da guerra.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O que podemos dizer com certeza é que este é o tipo de ataque aleatório e sem sentido que os ucranianos enfrentam todos os dias, mesmo nas ferrovias civis”, escreveu o antigo primeiro-ministro britânico.

O ataque ocorreu numa altura em que a rede ferroviária ucraniana tem sido alvo de uma intensificação dos ataques russos. Só este ano, a infraestrutura ferroviária do país já foi atingida mais de 1.500 vezes, segundo dados divulgados pela Ukrzaliznytsia.

O incidente junto à Polónia provocou ainda reações internacionais, numa altura em que a proximidade dos ataques russos às fronteiras da União Europeia e da NATO tem aumentado a preocupação entre os países da região.

Temas

Rússia
Ucrânia
Polónia
Drone
Ataque

Leia também

Revelados novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere aos 36 anos

A atriz morreu a 16 de agosto em Greenville, no estado norte-americano da Carolina do Sul. Panettiere foi encontrada inconsciente na presença do companheiro e do irmão, e agora fontes policiais acreditam que tomou um comprimido que se tornou fatal.
Revelados novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere aos 36 anos

Rússia e Ucrânia aceitam travar ataques às infraestruturas energéticas, diz Trump

Rússia e Ucrânia aceitaram não atacar as infraestruturas energéticas uma da outra, afirmou o presidente norte-americano nas redes sociais. Trump atribui a esta guerra a subida do preço do gasóleo, e "não ao Irão".
Rússia e Ucrânia aceitam travar ataques às infraestruturas energéticas, diz Trump

Morreu Pavlo Sadokha, líder da comunidade ucraniana em Portugal

Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal e vice-presidente do Congresso Mundial Ucraniano para a Europa do Sul, morreu domingo, aos 56 anos. A morte foi confirmada pela Embaixada da Ucrânia em Portugal
Morreu Pavlo Sadokha, líder da comunidade ucraniana em Portugal

Mais vistos

Destaques