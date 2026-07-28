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Bombeiro voluntário morre durante operação de prevenção de incêndios nos arredores de Marselha

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, o voluntário estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar da rapidez e dos esforços médicos, o bombeiro não resistiu.
Redação
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Bombeiro voluntário morre durante operação de prevenção de incêndios nos arredores de Marselha
Dreamstime

Barata sobe pelo pescoço de jornalista durante direto e reação torna-se viral nas redes sociais. Veja o vídeo

A luta contra os incêndios florestais em França fez mais uma vítima, esta segunda-feira.

Um bombeiro de 38 anos morreu durante uma operação preventiva de combate às chamas na região de Bouches-du-Rhône, junto à cidade de Marselha, numa altura em que centenas de operacionais continuam empenhados em travar vários fogos alimentados pelas altas temperaturas e pelo vento.

"O cabo Laurent Manson, bombeiro voluntário, morreu "em serviço", anunciou o Corpo de Bombeiros e Resgate do Departamento de Bouches-du-Rhône, avança a BFM.

As causas da morte ainda estão a ser investigadas, mas a estação televisiva avança que o bombeiro morreu quando reabastecia o camião-tanque.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, o voluntário estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar da rapidez e dos esforços médicos, o bombeiro não resistiu.

Verão continua a colocar França sob pressão

A morte surge numa altura particularmente exigente para os serviços de emergência franceses. As temperaturas elevadas e a seca prolongada têm alimentado dezenas de incêndios em diferentes regiões do país, obrigando à mobilização de milhares de bombeiros e de meios aéreos nacionais e europeus.

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Nos últimos dias, grandes incêndios nas regiões de Gironde, Landes e Bouches-du-Rhône obrigaram à retirada preventiva de milhares de pessoas e consumiram extensas áreas de floresta.

As autoridades mantêm o nível máximo de vigilância em várias zonas do sul de França, apelando à população para evitar qualquer comportamento que possa originar novos focos de incêndio.

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