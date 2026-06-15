Bombardeiro B-52 despenha-se após descolar de base aérea dos EUA na Califórnia

Um bombardeiro estratégico B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos despenhou-se esta segunda-feira pouco depois de levantar voo da Base Aérea de Edwards, na Califórnia. As autoridades ainda não confirmaram a existência de vítimas

Um bombardeiro B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos despenhou-se esta segunda-feira pouco depois de descolar da Base Aérea de Edwards, no estado norte-americano da Califórnia.

O acidente ocorreu cerca das 11h20 locais (19h20 em Portugal continental), segundo um comunicado divulgado pela própria base militar, localizada no condado de Kern, aproximadamente 160 quilómetros a norte de Los Angeles.

Para já, as autoridades não divulgaram informações sobre o número de ocupantes que seguiam a bordo nem confirmaram a existência de mortos ou feridos.

Equipas de emergência mobilizadas

A Base Aérea de Edwards informou que as equipas de emergência foram imediatamente acionadas para o local do acidente.

“A situação está em curso”, refere o comunicado divulgado pelas autoridades militares norte-americanas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma extensa coluna de fumo negro visível a vários quilómetros de distância do local da queda.

As causas do acidente permanecem desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades militares.

Um dos bombardeiros mais emblemáticos da Força Aérea dos EUA

O B-52 Stratofortress é um dos aviões militares mais conhecidos da história da aviação e integra a frota da Força Aérea dos Estados Unidos desde a década de 1950.

Desenvolvido pela Boeing, o aparelho foi concebido para missões de longo alcance e tem capacidade para transportar armamento convencional e nuclear.

Apesar da sua idade, continua a desempenhar um papel central na estratégia militar norte-americana, tendo participado em vários conflitos ao longo das últimas décadas.

O modelo é frequentemente utilizado em missões de projeção de poder militar e operações estratégicas de grande alcance.

Investigação em curso

As autoridades norte-americanas deverão agora apurar as circunstâncias que levaram à queda da aeronave poucos minutos após a descolagem.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre uma eventual falha mecânica, erro humano ou qualquer outra causa que possa ter estado na origem do acidente.

A Base Aérea de Edwards indicou que novas informações serão divulgadas à medida que a investigação avance e forem conhecidos mais detalhes sobre o estado da tripulação e os danos provocados pelo acidente.