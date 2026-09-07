Belga de origem chinesa detido por suspeitas de espionagem e roubo de segredos de fabrico de chips

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Um homem de 52 anos, com nacionalidade belga e chinesa, foi detido na Bélgica por suspeitas de espionagem e de transferência ilícita de propriedade intelectual e segredos comerciais relacionados com o fabrico de semicondutores.
O suspeito, nascido em Pequim e residente em Lovaina, foi detido a 10 de maio no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, quando se preparava para viajar para a China. Encontra-se em prisão preventiva desde então, informou esta segunda-feira a Procuradoria Federal belga.
A investigação é conduzida, entre outras entidades, pela Polícia Judiciária Federal da Flandres Oriental e envolve suspeitas de espionagem, participação numa organização criminosa, abuso de bens sociais e divulgação ilícita de segredos comerciais.
Investigação começou após falência de empresa de semicondutores
O processo está relacionado com a falência de uma empresa sediada em Oudenaarde, especializada na produção de semicondutores à base de nitreto de gálio.
A BELGAN SRL, anteriormente conhecida como AMI Semiconductor e ON Semiconductor, foi declarada insolvente em 31 de julho de 2024. A falência teve consequências para mais de 400 trabalhadores.
Segundo a Procuradoria Federal, alguns elementos recolhidos durante a investigação apontam para uma possível atividade paralela do suspeito.
O homem ocupava um cargo de direção na área de investigação da empresa belga e, ao mesmo tempo, terá exercido funções de dirigente numa empresa chinesa dedicada a uma atividade de produção semelhante.
Esta empresa chinesa terá sido criada alguns meses depois de o suspeito ter iniciado funções na empresa belga e financiada por um fundo de investimento chinês, segundo as autoridades.
Tecnologia de chips tem aplicações militares
Os investigadores procuram determinar se houve uma transferência ilícita para o estrangeiro de propriedade intelectual especializada e de segredos comerciais relacionados com a produção de chips de nitreto de gálio.
Esta tecnologia tem aplicações em vários setores estratégicos, nomeadamente nos veículos elétricos, na aeronáutica e na indústria aeroespacial. Pode também ser utilizada no setor militar.
Durante a investigação, foram realizadas várias buscas e apreendidos suportes de dados e comunicações eletrónicas. O material está atualmente a ser analisado pelas autoridades belgas.
A Procuradoria Federal indicou ainda que existe um segundo suspeito que continua por localizar.
O homem detido permanece em prisão preventiva enquanto prosseguem as diligências destinadas a esclarecer se houve efetivamente transferência de informação tecnológica e segredos comerciais para a China.