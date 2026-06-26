Bebé morre depois de ser esquecido dentro de viatura. França regista quarta morte infantil em circunstâncias semelhantes

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A vaga de calor que está a atingir França fez mais uma vítima, desta vez um bebé de 18 meses, cuja morte está a chocar o país.
O bebé foi encontrado dentro de um carro no parque de estacionamento do campus universitário do Hospital Timone, em Marselha. Segundo a AFP, um dos pais ter-se-á esquecido da criança ao ir trabalhar, esta terça-feira.
O bebé estava inconsciente e em estado de hipertermia, (aumento excessivo da temperatura corporal, geralmente acima dos 40ºC) quando foi encontrado. Terá sido transportado de urgência para o hospital da Timone, mas não resistiu e o óbito foi declarado já na unidade hospitalar.
Com esta tragédia, sobe para quatro o número de crianças que perderam a vida em França, nas últimas semanas, em incidentes relacionados com veículos durante o período de calor extremo.