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Bebé deixado sozinho no carro ao sol em Espanha. Pais tinham ido ao supermercado e acabaram detidos

O choro da criança alertou um cidadão, que chamou as autoridades. Os agentes encontraram o bebé com o rosto vermelho, a roupa molhada de suor e sinais de choque térmico.
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Bebé deixado sozinho no carro ao sol em Espanha. Pais tinham ido ao supermercado e acabaram detidos
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Uma ida às compras terminou com a detenção de um casal em Sevilha, Espanha, depois de as autoridades encontrarem o bebé dos dois sozinho dentro de um automóvel estacionado ao sol.

O veículo encontrava-se numa rua da capital andaluza e estava exposto diretamente ao calor, numa altura em que a temperatura exterior rondava os 40 graus Celsius.

De acordo com o Canal Sur, o alerta partiu de um cidadão que passava pelo local e ouviu o choro da criança vindo do interior do carro. Perante a situação, decidiu contactar as autoridades.

Polícia teve de forçar a entrada no veículo

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o automóvel fechado e com os sistemas de segurança das portas ativados. Uma das janelas estava apenas parcialmente aberta.

No interior estava o bebé, que apresentava sinais evidentes de exposição ao calor. Segundo a Polícia Nacional, tinha o rosto avermelhado, a roupa molhada de suor e sinais de choque térmico.

Perante o risco para a saúde da criança, os agentes decidiram intervir de imediato e forçaram a abertura do veículo para retirar o bebé.

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Depois do resgate, a criança foi transportada para um centro de saúde, onde foi observada.

Pais estavam num supermercado

Os pais não se encontravam junto ao automóvel quando a polícia chegou.

Os dois regressaram posteriormente ao local e explicaram aos agentes que tinham deixado o bebé dentro do carro enquanto se deslocavam a um supermercado próximo para fazer compras.

A Polícia Nacional acabou por deter ambos, por suspeita da prática de um crime de abandono de menores.

A investigação deverá agora determinar as circunstâncias concretas do caso e as eventuais responsabilidades dos pais.

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