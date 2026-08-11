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Bebé de três meses encontrada morta em casa em Espanha. Morte natural não foi certificada e pais foram detidos

Tudo aconteceu na madrugada do passado domingo e o alerta foi dado por um familiar.
Redação
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Bebé de três meses encontrada morta em casa em Espanha. Morte natural não foi certificada e pais foram detidos
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Uma bebé de três meses morreu durante a madrugada do passado domingo, numa habitação em Toro, na província espanhola de Zamora, um caso que está agora a ser investigado pela Guardia Civil e pelas autoridades judiciais.

Segundo o El Confidencial, o alerta foi dado cerca das 12h45 por um familiar que se encontrava responsável pela criança, e que afirma que a bebé morreu durante a noite. Quando os serviços de emergência chegaram ao local, não foi possível determinar que se tratava de uma morte natural, circunstância que levou à intervenção da autoridade judicial e de um médico-legista.

Os pais da bebé acabaram por ser detidos por ordem da juíza responsável pelo caso, enquanto são realizadas diligências para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte. A autópsia foi realizada esta segunda-feira.

Autoridades fizeram inspeção à habitação

O corpo da bebé foi removido às 15h18 de domingo, depois da intervenção das autoridades no local.

Antes disso, foi realizada uma inspeção à habitação para recolher informação que pudesse ajudar a esclarecer o que tinha acontecido nas horas anteriores à morte da criança.

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A investigação passou então para a responsabilidade da Polícia Judicial da Guardia Civil.

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