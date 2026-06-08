segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Bebé de quatro meses projetado após carro capotar durante fuga policial. Pai foi detido

Na viatura seguiam ainda mais mais três menores que sofreram ferimentos ligeiros.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Bebé de quatro meses projetado após carro capotar durante fuga policial. Pai foi detido

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Um homem de 28 anos, que seguia com os quatro filhos menores num veículo, foi detido nos Estados Unidos, após um acidente de viação na sequência de uma fuga à polícia, que terminou com o capotamento da viatura e a projeção de um bebé de quatro meses para fora do automóvel.

Tudo aconteceu no Arkansas, quando o homem, identificado como Tyrice Fletcher, cometeu uma infração de trânsito e foi mandado parar pelas autoridades. O condutor não acatou a ordem e terá posto o pé no acelerador, colocando-se em fuga a alta velocidade.

A perseguição policial terminou em despiste e no capotamento do veículo. A bebé, de apenas quatro meses, terá sido projetada para fora da viatura e as três crianças, todas com menos de seis anos, sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o hospital.

As autoridades não sabiam que dentro da viatura estavam crianças, mas rapidamente socorreram a bebé, que estava caída na relva e sem qualquer ferimento.

O chefe da polícia, Mike Hagar, criticou a atitude de Tyrice Fletcher enquanto pai e lamentou toda a situação. "Enquanto pai, não consigo entender a decisão deste homem de conduzir de forma descontrolada e de fugir da polícia com as suas crianças dentro do carro. Graças a Deus que as crianças não ficaram feridas", afirmou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A mãe terá sido informada mais tarde do sucedido.

O pai das crianças é acusado de condução imprudente e não utilização de sistema de retenção para crianças, bem como de posse de arma e consumo de drogas.

Temas

Arkansas
Acidente
Capotamento
Fuga Policial
Estados Unidos

Leia também

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

O Kremlin saiu esta segunda-feira em defesa do teste de um míssil balístico lançado pela China para o oceano Pacífico, considerando que Pequim exerceu um "direito soberano". O ensaio militar gerou críticas da Austrália, Japão e Nova Zelândia, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico
Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Mais vistos

Destaques