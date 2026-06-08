Bebé de quatro meses projetado após carro capotar durante fuga policial. Pai foi detido

Na viatura seguiam ainda mais mais três menores que sofreram ferimentos ligeiros.

Um homem de 28 anos, que seguia com os quatro filhos menores num veículo, foi detido nos Estados Unidos, após um acidente de viação na sequência de uma fuga à polícia, que terminou com o capotamento da viatura e a projeção de um bebé de quatro meses para fora do automóvel.

Tudo aconteceu no Arkansas, quando o homem, identificado como Tyrice Fletcher, cometeu uma infração de trânsito e foi mandado parar pelas autoridades. O condutor não acatou a ordem e terá posto o pé no acelerador, colocando-se em fuga a alta velocidade.

A perseguição policial terminou em despiste e no capotamento do veículo. A bebé, de apenas quatro meses, terá sido projetada para fora da viatura e as três crianças, todas com menos de seis anos, sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o hospital.

As autoridades não sabiam que dentro da viatura estavam crianças, mas rapidamente socorreram a bebé, que estava caída na relva e sem qualquer ferimento.

O chefe da polícia, Mike Hagar, criticou a atitude de Tyrice Fletcher enquanto pai e lamentou toda a situação. "Enquanto pai, não consigo entender a decisão deste homem de conduzir de forma descontrolada e de fugir da polícia com as suas crianças dentro do carro. Graças a Deus que as crianças não ficaram feridas", afirmou.

A mãe terá sido informada mais tarde do sucedido.

O pai das crianças é acusado de condução imprudente e não utilização de sistema de retenção para crianças, bem como de posse de arma e consumo de drogas.