Bebé de 7 meses baleada na cabeça pelo primo de 10 anos nos Estados Unidos. Arma estava escondida em casa

O pai da bebé, com 19 anos, também enfrenta acusações: é acusado de homicídio em segundo grau e de vários crimes relacionados com colocar menores em perigo.

Uma bebé de apenas sete meses morreu depois de ter sido baleada na cabeça pelo primo, de 10 anos, dentro de uma habitação em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. O caso, que está a chocar os Estados Unidos, levou à detenção do menor e à acusação do pai da criança por alegada negligência no armazenamento da arma de fogo, debaixo do colchão.

A bebé, identificada pelo New York Times como Kiyomi Parker, foi encontrada pelos agentes do Departamento da Polícia Metropolitana de St. Louis gravemente ferida. Terá sido transportada para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.

Menor acusado de homicídio

Segundo as autoridades, o alegado autor dos disparos é um rapaz de 10 anos, primo da bebé, que foi acusado de homicídio em primeiro grau no tribunal de menores. Foi colocado sob a custódia do serviço de proteção de menores e está a ser avaliado psiquiatricamente num hospital.

Durante o interrogatório, o rapaz admitiu às autoridades que conhecia o local onde a arma era guardada e que já a tinha manuseado anteriormente.

Por ter menos de 12 anos, a legislação do Missouri impede que seja julgado como adulto, pelo que o processo decorrerá na jurisdição de menores.

No interior da habitação encontrava-se ainda outro menor, de sete anos.

Pai da bebé também enfrenta acusações

A investigação apurou que a arma utilizada pertencia ao pai da bebé, identificado como Ca'Marion Pawnell, de 19 anos.

Segundo a acusação, o jovem terá guardado a pistola debaixo de um colchão, num local facilmente acessível às crianças presentes na casa.

Por esse motivo, foi acusado de homicídio em segundo grau e de vários crimes relacionados com colocar menores em perigo. O homem declarou-se inocente das acusações apresentadas.