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Bebé de 7 meses baleada na cabeça pelo primo de 10 anos nos Estados Unidos. Arma estava escondida em casa

O pai da bebé, com 19 anos, também enfrenta acusações: é acusado de homicídio em segundo grau e de vários crimes relacionados com colocar menores em perigo.
Redação
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Bebé de 7 meses baleada na cabeça pelo primo de 10 anos nos Estados Unidos. Arma estava escondida em casa

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Uma bebé de apenas sete meses morreu depois de ter sido baleada na cabeça pelo primo, de 10 anos, dentro de uma habitação em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. O caso, que está a chocar os Estados Unidos, levou à detenção do menor e à acusação do pai da criança por alegada negligência no armazenamento da arma de fogo, debaixo do colchão.

A bebé, identificada pelo New York Times como Kiyomi Parker, foi encontrada pelos agentes do Departamento da Polícia Metropolitana de St. Louis gravemente ferida. Terá sido transportada para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.

Menor acusado de homicídio

Segundo as autoridades, o alegado autor dos disparos é um rapaz de 10 anos, primo da bebé, que foi acusado de homicídio em primeiro grau no tribunal de menores. Foi colocado sob a custódia do serviço de proteção de menores e está a ser avaliado psiquiatricamente num hospital.

Durante o interrogatório, o rapaz admitiu às autoridades que conhecia o local onde a arma era guardada e que já a tinha manuseado anteriormente.

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Por ter menos de 12 anos, a legislação do Missouri impede que seja julgado como adulto, pelo que o processo decorrerá na jurisdição de menores.

No interior da habitação encontrava-se ainda outro menor, de sete anos.

Pai da bebé também enfrenta acusações

A investigação apurou que a arma utilizada pertencia ao pai da bebé, identificado como Ca'Marion Pawnell, de 19 anos.

Segundo a acusação, o jovem terá guardado a pistola debaixo de um colchão, num local facilmente acessível às crianças presentes na casa.

Por esse motivo, foi acusado de homicídio em segundo grau e de vários crimes relacionados com colocar menores em perigo. O homem declarou-se inocente das acusações apresentadas.

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