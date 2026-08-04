Bebé de 20 meses morre depois de ficar esquecido dentro de um carro durante horas nas Canárias

Uma criança de 20 meses morreu depois de ter permanecido durante várias horas no interior de um automóvel, alegadamente esquecida pelo pai, na ilha espanhola de Fuerteventura. A tragédia ocorreu num dia marcado por temperaturas elevadas no arquipélago das Canárias.

Um bebé de 20 meses morreu no sábado, na localidade de Tetir, no município de Puerto del Rosario, em Fuerteventura, depois de sofrer um golpe de calor na sequência de um alegado esquecimento por parte do pai.

Segundo o jornal espanhol La Provincia, a criança permaneceu no interior da viatura durante várias horas, num período de tempo que não foi possível determinar.

Quando se apercebeu de que o filho continuava no automóvel, o pai regressou ao local e encontrou-o em estado crítico.

Criança foi transportada de helicóptero, mas não resistiu

A vítima foi inicialmente assistida no Hospital Geral de Fuerteventura, onde os profissionais de saúde verificaram a gravidade do seu estado clínico.

Perante a situação, foi acionado um helicóptero para transportar a criança para o Hospital Universitário Materno Infantil das Canárias, em Gran Canaria, unidade especializada em cuidados pediátricos.

Apesar dos esforços da equipa médica, o óbito acabou por ser declarado durante a madrugada de domingo.

Tragédia aconteceu durante vaga de calor

A morte ocorreu numa altura em que o arquipélago das Canárias enfrentava um episódio de calor extremo, com alertas de saúde pública e risco elevado de incêndio em várias zonas.

No dia da tragédia, algumas áreas das ilhas registaram temperaturas superiores a 42 graus. Em Puerto del Rosario, onde ocorreu o caso, os termómetros atingiram cerca de 31 graus, num contexto de calor persistente ao longo do dia.

Todos os anos, as autoridades de vários países alertam para o perigo de deixar crianças ou animais dentro de veículos estacionados, mesmo durante curtos períodos de tempo. A temperatura no interior de um automóvel pode aumentar rapidamente, atingindo níveis potencialmente fatais.