Bebé de 16 meses encontrada morta num hotel. Causa da morte continua por esclarecer

Uma bebé de 16 meses foi encontrada sem vida num quarto do Hotel Belnord, em Manhattan. A polícia não encontrou sinais visíveis de violência e aguarda os resultados da autópsia para determinar as causas da morte. Moradores dizem ter alertado para alegados problemas da mãe, mas essas informações não foram confirmadas pelas autoridades

Uma bebé de 16 meses foi encontrada morta num quarto do Hotel Belnord, em Manhattan, Nova Iorque, estando as autoridades norte-americanas a investigar as circunstâncias da morte.

Segundo a Polícia de Nova Iorque (NYPD), a criança foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais pelas 12h50 de quarta-feira (17h50 em Portugal Continental). O óbito foi declarado no local.

As autoridades adiantaram que o corpo da bebé não apresentava sinais visíveis de trauma. A causa da morte será determinada pelo Instituto Médico-Legal, que continua a realizar exames periciais.

Mãe e filha viviam no hotel há vários meses

De acordo com o New York Post, a bebé e a mãe residiam no Hotel Belnord há cerca de sete meses.

Vários moradores afirmaram ao jornal que, na noite anterior à descoberta do corpo, ouviram uma mulher gritar repetidamente para alguém "se calar". No dia seguinte, disseram ter sido informados da morte da criança.

Os mesmos residentes alegam que a mãe enfrentaria problemas de consumo de álcool e drogas e que teriam alertado diversas vezes os responsáveis pela segurança do edifício para a situação. Essas alegações não foram confirmadas pela polícia nem por qualquer outra autoridade, não existindo, até ao momento, qualquer indicação oficial de que estejam relacionadas com a morte da bebé.

Hotel foi utilizado como abrigo de emergência

O Hotel Belnord foi utilizado desde 2023 como um dos alojamentos de emergência da cidade de Nova Iorque para famílias migrantes com crianças.

Contudo, o contrato desse programa terminou no final de junho e as autoridades municipais não confirmaram se o edifício continuava a acolher famílias ao abrigo desse regime, invocando as normas de proteção da privacidade dos residentes.

A polícia descreveu o local onde a criança foi encontrada como um "apartamento", sem adiantar mais pormenores.

A investigação permanece em curso e, até ao momento, não foram efetuadas detenções nem divulgadas conclusões sobre as circunstâncias da morte da bebé.