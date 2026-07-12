Bebé de 16 meses encontrada morta num hotel. Causa da morte continua por esclarecer

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Uma bebé de 16 meses foi encontrada morta num quarto do Hotel Belnord, em Manhattan, Nova Iorque, estando as autoridades norte-americanas a investigar as circunstâncias da morte.
Segundo a Polícia de Nova Iorque (NYPD), a criança foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais pelas 12h50 de quarta-feira (17h50 em Portugal Continental). O óbito foi declarado no local.
As autoridades adiantaram que o corpo da bebé não apresentava sinais visíveis de trauma. A causa da morte será determinada pelo Instituto Médico-Legal, que continua a realizar exames periciais.
Mãe e filha viviam no hotel há vários meses
De acordo com o New York Post, a bebé e a mãe residiam no Hotel Belnord há cerca de sete meses.
Vários moradores afirmaram ao jornal que, na noite anterior à descoberta do corpo, ouviram uma mulher gritar repetidamente para alguém "se calar". No dia seguinte, disseram ter sido informados da morte da criança.
Os mesmos residentes alegam que a mãe enfrentaria problemas de consumo de álcool e drogas e que teriam alertado diversas vezes os responsáveis pela segurança do edifício para a situação. Essas alegações não foram confirmadas pela polícia nem por qualquer outra autoridade, não existindo, até ao momento, qualquer indicação oficial de que estejam relacionadas com a morte da bebé.
Hotel foi utilizado como abrigo de emergência
O Hotel Belnord foi utilizado desde 2023 como um dos alojamentos de emergência da cidade de Nova Iorque para famílias migrantes com crianças.
Contudo, o contrato desse programa terminou no final de junho e as autoridades municipais não confirmaram se o edifício continuava a acolher famílias ao abrigo desse regime, invocando as normas de proteção da privacidade dos residentes.
A polícia descreveu o local onde a criança foi encontrada como um "apartamento", sem adiantar mais pormenores.
A investigação permanece em curso e, até ao momento, não foram efetuadas detenções nem divulgadas conclusões sobre as circunstâncias da morte da bebé.