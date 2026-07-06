Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Caso insólito ocorrido nos Estados Unidos voltou a ganhar destaque depois de a polícia recomendar a acusação dos pais de uma criança de 18 meses, que sobreviveu após ter sido declarada morta na sequência de um quase afogamento.

Um menino de 18 meses, que foi declarado morto após um quase afogamento no estado norte-americano do Arizona, acabou por ser encontrado vivo horas mais tarde na morgue do hospital. O caso, que chocou os Estados Unidos, regressou agora à atualidade depois de a polícia recomendar que os pais sejam acusados do crime de maus-tratos a menor.

Segundo noticia a FOX News, o Departamento de Polícia de Gilbert concluiu a investigação e defende que os pais da criança devem responder judicialmente por alegada negligência. A decisão final cabe agora ao Ministério Público, que ainda não deduziu qualquer acusação.

De acordo com a investigação, o incidente aconteceu durante uma festa realizada no início deste ano. Os investigadores alegam que os pais admitiram ter consumido marijuana e que perderam a criança de vista, acabando esta por ser encontrada de bruços na piscina da residência.

O menino foi retirado da água e transportado para um hospital, onde um médico declarou a sua morte.

Contudo, horas depois, quando o corpo já tinha sido levado para a morgue, profissionais de saúde aperceberam-se de que a criança continuava viva e respirava. O bebé foi imediatamente transferido para outro hospital, onde recebeu tratamento especializado.

A polícia refere ainda que existiram dúvidas sobre a declaração de óbito, uma vez que familiares e agentes presentes acreditavam que a criança ainda apresentava sinais de vida. Apesar disso, não foi recomendada qualquer acusação contra o médico que declarou a morte.

Na sequência do caso, o hospital realizou uma investigação interna.

Em comunicado, citado pela FOX News, a unidade de saúde afirmou: "Esta é uma situação devastadora. Realizámos de imediato uma revisão exaustiva de todos os cuidados prestados para perceber o que aconteceu e introduzir mudanças significativas que reforcem a qualidade da assistência. Por respeito pela privacidade do doente, não podemos divulgar mais detalhes. Continuamos a trabalhar com a família e com o seu representante. A segurança dos doentes e a excelência dos cuidados continuam a ser a nossa maior prioridade."

Entretanto, uma campanha de angariação de fundos criada para apoiar a família descreve Vincent como um "bebé milagre".

Na página pode ler-se: "Vincent foi declarado morto. Os pais regressaram a casa devastados por uma dor inimaginável. Mas Deus tinha outros planos. Pouco depois das 23h30 receberam uma chamada que ninguém esperava: o médico legista tinha detetado um batimento cardíaco muito ténue."

Segundo a mesma campanha, a criança continua em recuperação e necessita de tratamentos, terapias e acompanhamento médico contínuo.