Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

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Um menino de 18 meses, que foi declarado morto após um quase afogamento no estado norte-americano do Arizona, acabou por ser encontrado vivo horas mais tarde na morgue do hospital. O caso, que chocou os Estados Unidos, regressou agora à atualidade depois de a polícia recomendar que os pais sejam acusados do crime de maus-tratos a menor.
Segundo noticia a FOX News, o Departamento de Polícia de Gilbert concluiu a investigação e defende que os pais da criança devem responder judicialmente por alegada negligência. A decisão final cabe agora ao Ministério Público, que ainda não deduziu qualquer acusação.
De acordo com a investigação, o incidente aconteceu durante uma festa realizada no início deste ano. Os investigadores alegam que os pais admitiram ter consumido marijuana e que perderam a criança de vista, acabando esta por ser encontrada de bruços na piscina da residência.
O menino foi retirado da água e transportado para um hospital, onde um médico declarou a sua morte.
Contudo, horas depois, quando o corpo já tinha sido levado para a morgue, profissionais de saúde aperceberam-se de que a criança continuava viva e respirava. O bebé foi imediatamente transferido para outro hospital, onde recebeu tratamento especializado.
A polícia refere ainda que existiram dúvidas sobre a declaração de óbito, uma vez que familiares e agentes presentes acreditavam que a criança ainda apresentava sinais de vida. Apesar disso, não foi recomendada qualquer acusação contra o médico que declarou a morte.
Na sequência do caso, o hospital realizou uma investigação interna.
Em comunicado, citado pela FOX News, a unidade de saúde afirmou: "Esta é uma situação devastadora. Realizámos de imediato uma revisão exaustiva de todos os cuidados prestados para perceber o que aconteceu e introduzir mudanças significativas que reforcem a qualidade da assistência. Por respeito pela privacidade do doente, não podemos divulgar mais detalhes. Continuamos a trabalhar com a família e com o seu representante. A segurança dos doentes e a excelência dos cuidados continuam a ser a nossa maior prioridade."
Entretanto, uma campanha de angariação de fundos criada para apoiar a família descreve Vincent como um "bebé milagre".
Na página pode ler-se: "Vincent foi declarado morto. Os pais regressaram a casa devastados por uma dor inimaginável. Mas Deus tinha outros planos. Pouco depois das 23h30 receberam uma chamada que ninguém esperava: o médico legista tinha detetado um batimento cardíaco muito ténue."
Segundo a mesma campanha, a criança continua em recuperação e necessita de tratamentos, terapias e acompanhamento médico contínuo.