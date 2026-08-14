sexta-feira, 14 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Barco turístico incendeia-se na Turquia com 115 pessoas a bordo. Passageiros tiveram que saltar para o mar (incluindo crianças)

O fogo deflagrou a bordo de uma embarcação turística junto a Fethiye. Passageiros, incluindo crianças, tiveram de vestir coletes salva-vidas e entrar na água para escapar às chamas. Não há vítimas mortais a registar.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Barco turístico incendeia-se na Turquia com 115 pessoas a bordo. Passageiros tiveram que saltar para o mar (incluindo crianças)

Infarmed suspende abastecimento de medicamento usado no tratamento da esquizofrenia e depressão

Relacionados

Incêndio em barco com 131 pessoas a bordo deixa 19 desaparecidos na Indonésia

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Incêndio em barco com 131 pessoas a bordo deixa 19 desaparecidos na Indonésia

"Só tínhamos os fatos de banho": portuguesa relata o momento em que as chamas tomaram conta do resort na República Dominicana

Pelo menos 21 portugueses estavam no resort atingido pelas chamas na República Dominicana. Uma turista portuguesa relatou ao SOL a evacuação, o caos entre hóspedes e a noite de incerteza após o incêndio.
"Só tínhamos os fatos de banho": portuguesa relata o momento em que as chamas tomaram conta do resort na República Dominicana

Barco em chamas no rio Tejo mobiliza autoridades perto de Algés

No local estão meios da Capitania do Porto de Lisboa, a Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Algés. Não há feridos a registar.
Barco em chamas no rio Tejo mobiliza autoridades perto de Algés

Um barco turístico com 115 pessoas a bordo incendiou-se esta quinta-feira, ao largo de Fethiye, na província turca de Muğla, na Turquia obrigando passageiros e tripulantes a abandonar a embarcação e entrar no mar para escapar às chamas.

O incêndio deflagrou quando o barco realizava uma viagem turística junto à baía de Katrancı, uma zona costeira popular entre visitantes. As chamas espalharam-se rapidamente pela embarcação, enquanto uma coluna de fumo negro era visível a partir da costa.

Entre as pessoas que estavam a bordo encontravam-se crianças, segundo La Vanguardia.

Passageiros saltaram para o mar

À medida que o fogo avançava, as pessoas a bordo receberam instruções para colocar os coletes salva-vidas e abandonar o barco.

Vários passageiros acabaram por entrar diretamente na água, enquanto equipas de socorro se deslocavam para a zona.

A Guarda Costeira turca, equipas médicas, a polícia marítima e embarcações que se encontravam nas proximidades participaram na operação de resgate. Os passageiros foram retirados da água e transportados para um local seguro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades indicaram posteriormente que as 115 pessoas foram evacuadas para terra em segurança.

Onze pessoas receberam assistência médica

Depois de chegarem a terra, os passageiros foram avaliados por equipas médicas.

Segundo os dados mais recentes, 11 pessoas foram encaminhadas para o hospital devido à inalação de fumo. Nenhuma apresentava ferimentos considerados graves.

As crianças que estavam a bordo também foram submetidas a avaliações médicas por precaução, de acordo com a agência Anadolu.

Não há registo de vítimas mortais associado ao incêndio.

Barco ficou praticamente destruído

O incêndio provocou danos extensos na embarcação. Imagens divulgadas pelas autoridades e pelos meios de comunicação turcos mostram o barco envolto em chamas e uma grande quantidade de fumo a subir sobre o mar.

Relatos posteriores indicam que a embarcação ficou fortemente danificada e acabou por começar a afundar.

O barco, identificado como Toys Boat, realiza passeios turísticos destinados sobretudo a famílias e crianças, com atividades de entretenimento a bordo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Origem do fogo ainda está por determinar

As autoridades turcas ainda não determinaram oficialmente a origem do incêndio.

Alguns relatos iniciais apontaram para a possibilidade de o fogo ter começado na zona da cozinha da embarcação, mas essa informação ainda deverá ser confirmada pela investigação.

As autoridades marítimas turcas indicaram que serão tomadas medidas adicionais caso a investigação identifique falhas ou riscos que justifiquem uma intervenção.

Temas

Turquia
Incêndio barco turístico
115 pessoas
Evacuação
Coletes salva-vidas

Leia também

Barco turístico incendeia-se na Turquia com 115 pessoas a bordo. Passageiros tiveram que saltar para o mar (incluindo crianças)

O fogo deflagrou a bordo de uma embarcação turística junto a Fethiye. Passageiros, incluindo crianças, tiveram de vestir coletes salva-vidas e entrar na água para escapar às chamas. Não há vítimas mortais a registar.
Barco turístico incendeia-se na Turquia com 115 pessoas a bordo. Passageiros tiveram que saltar para o mar (incluindo crianças)

Decarrilamento de comboio no Reino Unido provoca forte perturbação nos transportes

No local já está a Polícia Britânica dos Transportes, paramédicos e bombeiros.
Decarrilamento de comboio no Reino Unido provoca forte perturbação nos transportes

Explosão de grandes dimensões numa fábrica de munições provoca coluna de fumo em Roma

Tudo aconteceu numa fábrica em Colleferro, a cerca de 50 quilómetros da capital italiana.
Explosão de grandes dimensões numa fábrica de munições provoca coluna de fumo em Roma

Mais vistos

Destaques