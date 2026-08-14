Barco turístico incendeia-se na Turquia com 115 pessoas a bordo. Passageiros tiveram que saltar para o mar (incluindo crianças)

O fogo deflagrou a bordo de uma embarcação turística junto a Fethiye. Passageiros, incluindo crianças, tiveram de vestir coletes salva-vidas e entrar na água para escapar às chamas. Não há vítimas mortais a registar.

Um barco turístico com 115 pessoas a bordo incendiou-se esta quinta-feira, ao largo de Fethiye, na província turca de Muğla, na Turquia obrigando passageiros e tripulantes a abandonar a embarcação e entrar no mar para escapar às chamas.

O incêndio deflagrou quando o barco realizava uma viagem turística junto à baía de Katrancı, uma zona costeira popular entre visitantes. As chamas espalharam-se rapidamente pela embarcação, enquanto uma coluna de fumo negro era visível a partir da costa.

Entre as pessoas que estavam a bordo encontravam-se crianças, segundo La Vanguardia.

Passageiros saltaram para o mar

À medida que o fogo avançava, as pessoas a bordo receberam instruções para colocar os coletes salva-vidas e abandonar o barco.

Vários passageiros acabaram por entrar diretamente na água, enquanto equipas de socorro se deslocavam para a zona.

A Guarda Costeira turca, equipas médicas, a polícia marítima e embarcações que se encontravam nas proximidades participaram na operação de resgate. Os passageiros foram retirados da água e transportados para um local seguro.

As autoridades indicaram posteriormente que as 115 pessoas foram evacuadas para terra em segurança.

Onze pessoas receberam assistência médica

Depois de chegarem a terra, os passageiros foram avaliados por equipas médicas.

Segundo os dados mais recentes, 11 pessoas foram encaminhadas para o hospital devido à inalação de fumo. Nenhuma apresentava ferimentos considerados graves.

As crianças que estavam a bordo também foram submetidas a avaliações médicas por precaução, de acordo com a agência Anadolu.

Não há registo de vítimas mortais associado ao incêndio.

Barco ficou praticamente destruído

O incêndio provocou danos extensos na embarcação. Imagens divulgadas pelas autoridades e pelos meios de comunicação turcos mostram o barco envolto em chamas e uma grande quantidade de fumo a subir sobre o mar.

Relatos posteriores indicam que a embarcação ficou fortemente danificada e acabou por começar a afundar.

O barco, identificado como Toys Boat, realiza passeios turísticos destinados sobretudo a famílias e crianças, com atividades de entretenimento a bordo.

Origem do fogo ainda está por determinar

As autoridades turcas ainda não determinaram oficialmente a origem do incêndio.

Alguns relatos iniciais apontaram para a possibilidade de o fogo ter começado na zona da cozinha da embarcação, mas essa informação ainda deverá ser confirmada pela investigação.

As autoridades marítimas turcas indicaram que serão tomadas medidas adicionais caso a investigação identifique falhas ou riscos que justifiquem uma intervenção.