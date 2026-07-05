Balanço oficial da Venezuela agrava-se: 95 portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos. 17 são crianças

Desde o dia 24 de junho, já foram resgatadas 6.462 pessoas dos escombros.

Os números oficiais relacionados com a tragédia na Venezuela continuam a subir: o Ministério dos Negócios Estrangeiros português dá conta de 95 vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes, entre os 2.954 mortos no total. Há ainda 58 desaparecidos.

Das vítimas mortais, 17 são crianças.

O número de feridos está já nos 16.592, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelo presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez.

Desde o dia 24 de junho, em que dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter abalaram o país num intervalo de menos de um minuto, já foram resgatadas 6.462 pessoas dos escombros. Há cerca de 16.309 desalojados.

Um site desenvolvido por técnicos e pela população dá conta de que mais de 31 mil pessoas ainda permanecem incontactáveis.

Equipas de resgate de mais de 33 países estão no terreno a auxiliar as equipas venezuelanas, incluindo equipas portuguesas, que têm a base de operações na região de La Guaira, a mais afetada pela catástrofe.