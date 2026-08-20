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Baixo nível dos rios trava recuperação económica alemã no terceiro trimestre

O Bundesbank alertou que a seca e o baixo caudal das principais vias navegáveis vão abrandar a economia alemã no terceiro trimestre. O banco central prevê um crescimento apenas marginal devido à rota de transporte fluvial limitada, que encarece mercadorias e afeta a produção industrial
Redação
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Baixo nível dos rios trava recuperação económica alemã no terceiro trimestre

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O baixo nível dos rios vai travar a recuperação económica da Alemanha no terceiro trimestre do ano, alerta o Bundesbank no boletim de agosto, publicado esta quinta-feira.

"Na melhor das hipóteses, é provável que a produção económica aumente marginalmente no terceiro trimestre", preveem os economistas do banco central do país.

No terceiro trimestre, as consequências dos baixos níveis de água nas principais vias navegáveis fluviais vão abrandar temporariamente a recuperação da economia alemã, acrescenta o Bundesbank.

O banco central da Alemanha considera que a economia alemã começa o segundo semestre do ano com uma "tendência cíclica subjacente bastante forte".

"A sólida situação das encomendas na indústria oferece condições favoráveis para que continue a evolução positiva das exportações", segundo os economistas do Bundesbank.

Os gastos do Governo também darão um impulso à economia alemã, e o Bundesbank prevê que o efeito do aumento dos gastos com defesa e do investimento em infraestrutura se torne cada vez mais percetível.

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No entanto, alerta que a seca prejudicará o crescimento económico alemão.

Os economistas do Bundesbank preveem que "a disponibilidade limitada de rotas de transporte nos principais rios e o forte aumento dos custos de transporte limitarão significativamente a produção industrial e o crescimento das exportações".

O baixo caudal dos rios reduz a capacidade de carga das embarcações no transporte fluvial, encarece mercadorias e combustíveis e trava a produção de energia.

O presidente do Centro Leibniz de Pesquisa Económica Europeia (ZEW), Achim Wambach, afirmou esta terça-feira que o baixo nível do rio Reno representa um risco agudo de curto prazo para a economia alemã.

As matérias-primas necessárias para a produção de empresas como as químicas BASF, Covestro e Thyssenkrupp chegam através de embarcações que navegam pelo Reno.

Além disso, a baixa utilização da capacidade produtiva na indústria e o recente aumento das taxas de juros prejudicam o investimento das empresas alemãs, segundo o Bundesbank.

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A economia alemã cresceu 0,2% no segundo trimestre em relação ao anterior.

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Economia alemã
Terceiro trimestre
Baixo nível dos rios
Seca na Alemanha

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