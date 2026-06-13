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Avião que ia transportar o Papa Leão XIV avariou antes da descolagem - e foi o Rei de Espanha que salvou o regresso a Roma

Nas visitas do Papa a outros países, este costuma voar num avião regular, da Italia Trasporto Aereo (ITA), enquanto é habitual a aeronave de regresso ser fornecida pelo país anfitrião.
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O avião que iria transportar o Papa Leão XIV de Tenerife de volta a Roma tinha um problema técnico - e quem o "salvou" foi o Rei de Espanha.

A aeronave da Iberia Airways não conseguiria descolar, o que gerou um caos no grupo de imprensa a bordo, de acordo com a CNN Portugal que esteve presente no momento.

Conforme foi ouvido o anúncio do capitão de que os passageiros teriam de desembarcar o voo, começou também a circular a informação de que o líder da Igreja Católica teria recebido um convite para embarcar no avião privado do Rei de Espanha de forma a evitar transtornos no regresso a Roma.

Por sua vez, a imprensa ficou a aguardar por outro voo que os retirasse de Tenerife.

Nas visitas do Papa a outros países, este costuma voar num avião regular, da Italia Trasporto Aereo (ITA), enquanto é habitual a aeronave de regresso ser fornecida pelo país anfitrião.

Recorde-se que o Papa Leão XIV esteve em Espanha desde o dia 6 de junho, para uma visita considerada histórica, com um encontro com Bad Bunny, momentos emocionantes com fiéis e uma missa inédita na basílica da Sagrada Família, no ano que marca os 100 anos desde a morte de Antonio Gaudí, o arquiteto por trás do monumento de Barcelona.

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