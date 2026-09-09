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Avião de Zelensky “quase foi atingido” por drone durante descolagem da Moldávia

O avião que transportava Volodymyr Zelensky para a Noruega “quase foi atingido” por um drone quando se preparava para descolar da Moldávia, revelou o primeiro-ministro norueguês. O presidente ucraniano viajou depois para Oslo, onde participou no funeral do rei Harald V
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O avião que transportava o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, “quase foi atingido” por um drone quando se preparava para descolar da Moldávia com destino à Noruega, revelou esta quarta-feira o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

O incidente aconteceu na terça-feira, quando Zelensky deixou a Moldávia rumo a Oslo, onde participou no funeral do rei Harald V.

“O avião em que seguia esteve prestes a ser atingido por um drone quando se preparava para descolar da Moldávia. Essa é a realidade que ele enfrenta”, afirmou Jonas Gahr Støre à televisão pública norueguesa NRK.

O primeiro-ministro não revelou, contudo, qual foi a fonte da informação nem a que distância o drone terá passado do avião presidencial.

Apesar do incidente, Zelensky prosseguiu a viagem e marcou presença no funeral do monarca norueguês, realizado no centro de Oslo. Após a cerimónia, o Presidente ucraniano deixou a capital norueguesa.

Defesa aérea esteve entre os temas da reunião

Antes da chegada de Zelensky à Noruega, Jonas Gahr Støre tinha anunciado um encontro entre os dois líderes para depois do funeral.

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A guerra na Ucrânia e, em particular, as necessidades de defesa aérea de Kiev, estavam entre os temas previstos para a reunião.

O próprio Zelensky tinha indicado que esperava discutir com o primeiro-ministro norueguês a iniciativa Freyja, um projeto europeu destinado a reforçar as capacidades de defesa contra mísseis e outras ameaças aéreas.

O alegado incidente ocorre numa altura de forte intensidade do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022.

Incidente ocorre após novas tentativas diplomáticas

O episódio aconteceu poucos dias depois de enviados dos Estados Unidos terem estado em Kiev e Moscovo, no âmbito dos esforços diplomáticos para procurar uma solução para a guerra.

Depois de um período de tréguas de 72 horas, Rússia e Ucrânia retomaram os ataques e bombardeamentos.

A informação sobre o alegado incidente envolvendo o avião presidencial ucraniano foi divulgada mais de 24 horas depois de ter ocorrido e, até ao momento, não foram divulgados publicamente detalhes sobre o drone, a sua origem ou as circunstâncias exatas em que se aproximou da aeronave.

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A declaração do primeiro-ministro norueguês coloca, assim, um novo episódio de segurança no contexto das viagens internacionais do Presidente ucraniano, que tem realizado deslocações frequentes ao estrangeiro para reforçar o apoio político e militar à Ucrânia.

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