quarta-feira, 08 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Avião de companhia aérea paquistanesa desaparece com cinco pessoas a bordo

A tripulação tinha informado de um problema no sistema de navegação antes do desaparecimento.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Avião de companhia aérea paquistanesa desaparece com cinco pessoas a bordo
Dreamstime

Georgina Rodríguez surpreende mulher de Messi com presente especial

Relacionados

Queda de avião com paraquedistas mata 11 pessoas em França

Aeronave despenhou-se em Nancy durante uma sessão de paraquedismo. Todas as pessoas que seguiam a bordo, incluindo o piloto e dez paraquedistas, morreram no acidente.
Queda de avião com paraquedistas mata 11 pessoas em França

Avião da Turkish Airlines sofre colisão em aeroporto turco e provoca pânico entre passageiros

A companhia aérea turca já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da colisão.
Avião da Turkish Airlines sofre colisão em aeroporto turco e provoca pânico entre passageiros

Já se perguntou porque é que lhe pedem para abrir as persianas no avião? A explicação pode surpreendê-lo

Há regras nos aviões que quase todos seguimos automaticamente, mesmo sem perceber bem porquê. Esta é uma das regras que tem uma explicação lógica, ligada à segurança dos passageiros e tripulação.
Já se perguntou porque é que lhe pedem para abrir as persianas no avião? A explicação pode surpreendê-lo

Um avião da companhia aérea paquistanesa de carga privada, K2 Airways, desapareceu esta terça-feira com cinco pessoas a bordo, todos membros da tripulação.

O Boeing 737 tinha partido de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Carachi, no sul do Paquistão, quando perdeu o contacto com os controladores do tráfego aéreo. Os registos do percurso da aeronave mostram que o avião tinha sofrido uma descida abrupta, sem ainda motivo apontado. 

A autoridade aeroportuária paquistanesa emitiu um comunicado onde afirma que a tripulação tinha informado de um problema no sistema de navegação. 

A K2 Airways garante “estar a cooperar plenamente com a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão e outras agências governamentais” enquanto as buscas prosseguem. “Continuamos a rezar, seriamente, pela segurança dos nossos colegas”, acrescenta a companhia aérea.

Temas

Avião
Paquistão
Acidente aviação
K2 Airways
EUA

Leia também

Centenas de adeptos em Gaza assistiram ao jogo entre a Argentina e o Egito no meio dos escombros

Nas imagens, é possível ver bandeiras do Egito, país que faz fronteira com o enclave e que tem atuado como grande mediador das negociações entre o Hamas e Israel.
Centenas de adeptos em Gaza assistiram ao jogo entre a Argentina e o Egito no meio dos escombros

Ataque em escola na Alemanha. Adolescente de 16 anos detido após momentos de terror

O suspeito fugiu após o incidente, mas acabou por ser localizado e detido pela polícia.
Ataque em escola na Alemanha. Adolescente de 16 anos detido após momentos de terror

Donald Trump chama "presidente Putin" a Zelensky durante encontro com o presidente ucraniano na cimeira da NATO

O insólito marcou o encontro entre os chefes de estado norte-americano e ucraniano, que tem como foco os esforços para pôr fim ao conflito com a Rússia.
Donald Trump chama "presidente Putin" a Zelensky durante encontro com o presidente ucraniano na cimeira da NATO

Mais vistos

Destaques