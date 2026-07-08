Avião de companhia aérea paquistanesa desaparece com cinco pessoas a bordo

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Um avião da companhia aérea paquistanesa de carga privada, K2 Airways, desapareceu esta terça-feira com cinco pessoas a bordo, todos membros da tripulação.
O Boeing 737 tinha partido de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Carachi, no sul do Paquistão, quando perdeu o contacto com os controladores do tráfego aéreo. Os registos do percurso da aeronave mostram que o avião tinha sofrido uma descida abrupta, sem ainda motivo apontado.
A autoridade aeroportuária paquistanesa emitiu um comunicado onde afirma que a tripulação tinha informado de um problema no sistema de navegação.
A K2 Airways garante “estar a cooperar plenamente com a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão e outras agências governamentais” enquanto as buscas prosseguem. “Continuamos a rezar, seriamente, pela segurança dos nossos colegas”, acrescenta a companhia aérea.