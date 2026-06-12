Avião da Turkish Airlines sofre colisão em aeroporto turco e provoca pânico entre passageiros

A companhia aérea turca já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da colisão.

Um avião da Turkish Airlines colidiu com uma estrutura de radar no aeroporto de Antália, na Turquia. As imagens dos danos no avião já estão a ser partilhadas nas redes sociais.

De acordo com o The Sun, o avião transportava 267 pessoas de Istambul para Antália quando, na aterragem, bateu contra um poste de metálico. O embate da asa fez com que as máscaras de oxigénio baixassem, o que provocou o pânico nos passageiros. Houve um ferido.

A companhia aérea turca já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da colisão.