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Avião da Turkish Airlines sofre colisão em aeroporto turco e provoca pânico entre passageiros

A companhia aérea turca já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da colisão.
Redação
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Um avião da Turkish Airlines colidiu com uma estrutura de radar no aeroporto de Antália, na Turquia. As imagens dos danos no avião já estão a ser partilhadas nas redes sociais.

De acordo com o The Sun, o avião transportava 267 pessoas de Istambul para Antália quando, na aterragem, bateu contra um poste de metálico. O embate da asa fez com que as máscaras de oxigénio baixassem, o que provocou o pânico nos passageiros. Houve um ferido.

A companhia aérea turca já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da colisão.

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Turkish Airlines
Avião Antália
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Acidente Aéreo Turquia
Danos Avião

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