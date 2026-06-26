Autor do ataque ao mercado de Natal de Magdeburgo condenado a prisão perpétua

O médico saudita que atropelou deliberadamente dezenas de pessoas num mercado de Natal em Magdeburgo, na Alemanha, foi condenado a prisão perpétua. O ataque, em dezembro de 2024, provocou seis mortos e cerca de 330 feridos

O Tribunal Regional de Magdeburgo condenou esta sexta-feira a prisão perpétua o autor do ataque com carro contra um mercado de Natal naquela cidade do leste da Alemanha, que, em dezembro de 2024, provocou seis mortos e cerca de 330 feridos.

O arguido, Taleb al Abdulmohsen, médico saudita de 51 anos, foi considerado culpado por seis crimes de homicídio e centenas de crimes de ofensas à integridade física relacionados com o atropelamento em massa ocorrido a 20 de dezembro do ano passado.

Além da pena de prisão perpétua, o tribunal declarou existir uma "gravidade particular da culpa", uma decisão que, na prática, dificulta significativamente uma eventual libertação antecipada. No entanto, os juízes não acolheram integralmente o pedido do Ministério Público para decretar prisão preventiva imediata.

Ataque foi planeado

Segundo a acusação, Abdulmohsen conduziu deliberadamente um BMW X3 alugado contra a multidão que se encontrava no mercado de Natal de Magdeburgo, num ataque previamente planeado.

Durante as alegações finais, o procurador-chefe Matthias Böttcher afirmou que o arguido agiu movido por sentimentos de vingança e não por motivações ideológicas.

"O réu importava-se e ainda se importa apenas consigo mesmo", declarou o magistrado.

De acordo com o Ministério Público, o médico sentia-se injustiçado depois de ter perdido um processo judicial no Tribunal Regional de Colónia contra membros de uma organização de apoio a refugiados, situação que terá desencadeado o plano criminoso.

Ao longo do julgamento, Taleb al Abdulmohsen admitiu que preparou o ataque, mas negou ter atropelado as vítimas de forma deliberada.

Um relatório pericial apresentado em tribunal concluiu que o arguido sofre de um transtorno de personalidade narcisista, diagnóstico que foi tido em conta durante o processo, mas que não afastou a sua responsabilidade criminal.

Julgamento envolveu centenas de vítimas

O julgamento arrancou a 10 de novembro do ano passado e decorreu numa estrutura temporária construída especificamente para este processo, com cerca de 4.700 metros quadrados, capacidade para aproximadamente 700 pessoas e um reforçado dispositivo de segurança.

Ao longo das sessões foram ouvidas 109 testemunhas e oito peritos de diferentes especialidades. No processo participaram ainda 204 vítimas como assistentes, representadas por um total de 40 advogados.

O ataque de Magdeburgo foi um dos mais graves registados na Alemanha nos últimos anos e reacendeu o debate sobre a segurança em grandes eventos públicos e mercados de Natal, que tradicionalmente atraem milhares de visitantes durante a época festiva.