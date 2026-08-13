Autópsia revela edema pulmonar na bebé de três meses que foi encontrada morta em casa em Espanha

A autópsia preliminar revelou que a menina sofreu um edema pulmonar agudo, que poderá ter resultado de asfixia ou intoxicação. Os pais foram detidos após a morte, mas estão agora em liberdade e sujeitos a apresentações semanais em tribunal.

Uma bebé de três meses morreu durante a madrugada de domingo, em Toro, na província espanhola de Zamora, um caso que levou à detenção dos pais e que está agora sob investigação judicial.

Os primeiros resultados da autópsia trouxeram uma nova informação para a investigação: a bebé sofreu um edema pulmonar agudo, uma acumulação de líquido nos pulmões que terá sido provocada por asfixia ou intoxicação, segundo avançou a Telecinco.

Os exames toxicológicos deverão ajudar a esclarecer se houve exposição a alguma substância que possa ter provocado o edema pulmonar e, consequentemente, a morte da criança.

Pai admitiu ter caído com a bebé ao colo

Às autoridades, segundo o mesmo jornal, a mãe da menina afirmou que não estava em casa quando o incidente ocorreu. O pai, por sua vez, disse que estava com a menina quando tropeçou e caiu enquanto a segurava, alegação que também está a ser investigada.

A menina não terá sofrido lesões visíveis devido à queda.

Morte aconteceu durante a madrugada

A menina morreu numa habitação em Toro durante a madrugada de sábado para domingo, dia 9 de agosto.

Um familiar que se encontrava responsável pela bebé contactou os serviços de emergência por volta das 12h45, dando conta de que a criança tinha morrido durante a noite e que não era conhecida a causa do óbito.

Perante a impossibilidade de os profissionais de saúde certificarem a morte como natural, foi ativada a comissão judicial, com a intervenção do tribunal, de um médico forense e de elementos da Polícia Judiciária da Guarda Civil.

O corpo da bebé foi levantado ainda nesse domingo, depois de realizada uma inspeção ao interior da habitação.

Pais foram inicialmente detidos

Depois da inspeção à residência, a autoridade judicial ordenou a detenção dos pais.

A autópsia foi realizada na segunda-feira e tornou-se uma peça central da investigação.

Os pais acabaram por comparecer a tribunal na terça-feira.

A investigação levou à sua constituição como arguidos por um alegado crime de homicídio por negligência. O tribunal decidiu, contudo, não os manter presos.

Em liberdade, mas com medidas cautelares

Os dois progenitores ficaram em liberdade, mas terão de se apresentar semanalmente no tribunal de Toro.

Foi também determinada a retirada dos passaportes e a proibição de abandonar Espanha, enquanto decorre a investigação.

As diligências permanecem sob segredo de justiça, pelo que não foram divulgados todos os elementos recolhidos durante a investigação nem os detalhes dos exames forenses.