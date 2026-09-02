Autocarro capota no Egito: há 16 mortos e 28 pessoas feridas

O autocarro capotou na estrada entre Dahab e Nuweiba, numa zona turística da península do Sinai. A causa do acidente permanece desconhecida.

Um acidente com um autocarro provocou esta quarta-feira 16 mortos e 28 feridos na península do Sinai, no Egito. O veículo capotou na estrada que liga as localidades turísticas de Dahab e Nuweiba, segundo o Ministério da Saúde egípcio, segundo avança a Reuters.

O acidente aconteceu na estrada Dahab-Nuweiba, na província do Sinai do Sul, antes da zona de Al-Saada e no sentido de Nuweiba. As autoridades receberam o alerta durante a manhã e mobilizaram meios de emergência para o local.

Vinte ambulâncias foram enviadas para prestar os primeiros cuidados e transportar os feridos para unidades hospitalares. As 16 vítimas mortais foram declaradas mortas ainda no local do acidente.

Causa do acidente ainda é desconhecida

Até ao momento, as autoridades egípcias não divulgaram a causa que levou o autocarro a sair da estrada e capotar.