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Atriz turca morre após viagem à Tailândia. O que parecia um ataque cardíaco pode revelar-se consequência de uma mordida de macaco

A Tailândia é conhecida como um "santuário natural para macacos" devido ao elevado número destes animais naquele país.
Redação
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Atriz turca morre após viagem à Tailândia. O que parecia um ataque cardíaco pode revelar-se consequência de uma mordida de macaco
@irtemece

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Uma atriz turca de 35 anos morreu no passado dia 15 de junho após ter sido encontrada inconsciente em casa. A primeira tese era de que a mulher teria sofrido um ataque cardíaco. No entanto, surgem agora suspeitas de que Ece İrtem possa ter morrido devido a uma mordida de um macado sofrida numa viagem à Tailândia.

A informação foi avançada pela imprensa turca, que confirma que a atriz apresentava "três cicatrizes no braço esquerdo", provocadas pelo incidente com o animal numa viagem recente àquele país.

"Após consultas com especialistas sobre esta matéria, fomos informados de que uma mordida de macaco pode ter consequências fatais, incluindo sépsis (infeção generalizada do sangue). Por esse motivo, foi hoje apresentado um requerimento ao Ministério Público para que esta hipótese seja também avaliada no âmbito da autópsia", informou o advogado da família, Uğur Gökkoyun, citado pelo jornal turco Cumhuriyet.

A Tailândia é conhecida como um "santuário natural para macacos" devido ao elevado número destes animais naquele país.

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Em que casos pode a mordida de macaco ser grave?

Há um vírus, designado por vírus B, que afeta os macacos, sobretudo do género macaco-rhesus.

O vírus é transmitido ao humano em caso de contacto com secreções, mordidas ou apenas arranhões de animais infetados.

Quais são os sintomas?

Em caso de contacto, deve estar atento a sintomas como frebre, arrepios, dores musculares e fadiga. Numa fase intermédia, podem surgir pequenas bolhas ou lesões na zona da ferida. Numa fase avançada, os sintomas incluem inflamação no cérebro e medula espinhal, além de convulsões, paralisia, perda de consciência e, em casos extremos, morte.

O que fazer em caso de contacto?

Caso tenha contacto com estes animais, deve de imediato:

  • Lavar imediatamente a ferida durante pelo menos 15 minutos com água corrente e sabão

  • Se houver sangue, pressionar suavemente a ferida com um pano limpo até estancar a hemorragia

  • Desinfetar a área em redor da ferida após a lavagem

  • Cobrir a ferida com uma ligadura ou penso limpo, para prevenir infeções

  • Procurar atendimento médico e informar as autoridades locais

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Para prevenir que isto aconteça, evite alimentar os macacos para que estes não se aproximem demasiado, não os provoque nem os magoe e mantenha sempre uma distância segura do animal, sobretudo se estes estiverem com as suas crias ou na época de acasalamento, que é quando são mais propícios a comportamentos agressivos.

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