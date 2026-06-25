segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Ataques ucranianos provocam cortes de energia na Crimeia. França apreende petroleiro da “frota fantasma” russa

A Rússia anunciou cortes temporários de energia em toda a Crimeia após ataques ucranianos a infraestruturas energéticas da península anexada. No mesmo dia, a França revelou ter intercetado um petroleiro suspeito de integrar a “frota fantasma” utilizada por Moscovo para contornar as sanções internacionais
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Ataques ucranianos provocam cortes de energia na Crimeia. França apreende petroleiro da “frota fantasma” russa

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

G7 reforça apoio à Ucrânia e admite novas sanções à Rússia para forçar negociações

Os líderes do G7, incluindo Donald Trump, reafirmaram o apoio à soberania da Ucrânia e defenderam o aumento da pressão sobre a Rússia para acelerar negociações de paz. Novas sanções ao setor petrolífero russo estão entre as medidas em análise
G7 reforça apoio à Ucrânia e admite novas sanções à Rússia para forçar negociações

Reino Unido revela que “frota fantasma” russa tem até mil petroleiros para contornar sanções

Operação russa depende de embarcações envelhecidas e frequentemente fora dos padrões exigidos pela regulamentação internacional
Reino Unido revela que “frota fantasma” russa tem até mil petroleiros para contornar sanções

Novo pacote de sanções atacam "frota fantasma" da Rússia, diz António Costa

Este novo pacote de sanções, o 17º, foi aprovado esta quarta-feira pelos embaixadores dos Estados-membros junto da UE . 
Novo pacote de sanções atacam "frota fantasma" da Rússia, diz António Costa

A Rússia anunciou esta quinta-feira cortes temporários de energia em toda a Crimeia na sequência dos recentes ataques ucranianos contra infraestruturas energéticas da península anexada por Moscovo em 2014.

O anúncio foi feito por Serguei Aksyonov, responsável da região nomeado pelas autoridades russas, que confirmou danos na rede elétrica provocados por ações militares atribuídas à Ucrânia.

"A infraestrutura energética foi danificada por ataques inimigos e, por esse motivo, vão ocorrer cortes temporários de energia em toda a Crimeia", escreveu Aksyonov nas redes sociais.

Segundo o responsável, os cortes serão aplicados de forma seletiva e controlada para minimizar o impacto sobre a população, garantindo a continuidade dos serviços essenciais, incluindo o abastecimento alimentar e o acesso a medicamentos.

Sebastopol ficou sem eletricidade

Os problemas na rede energética agravaram-se depois de a cidade de Sebastopol, principal centro urbano da Crimeia e base estratégica da frota russa do Mar Negro, ter ficado sem eletricidade na quarta-feira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A cidade, com cerca de 550 mil habitantes, enfrentou a interrupção do fornecimento energético numa altura em que as temperaturas rondavam os 30 graus Celsius.

As autoridades russas atribuíram a falha a ataques de drones ucranianos.

No domingo, Moscovo já tinha anunciado a suspensão da venda de combustível nos postos de abastecimento da península, numa decisão que evidenciou as dificuldades logísticas enfrentadas pela região.

Kiev tenta isolar a península

A Ucrânia tem intensificado os ataques contra infraestruturas militares, energéticas e logísticas na Crimeia, numa estratégia destinada a enfraquecer a capacidade operacional das forças russas.

Kiev procura sobretudo interromper as rotas de abastecimento utilizadas por Moscovo para sustentar as operações militares no sul da Ucrânia.

A Crimeia continua a desempenhar um papel central na estratégia militar russa desde a invasão em larga escala da Ucrânia, funcionando como plataforma logística e operacional para as forças destacadas na região do Mar Negro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A península foi anexada pela Rússia em 2014, após uma intervenção militar que ocorreu num período de instabilidade política em Kiev. A anexação continua a não ser reconhecida pela maioria da comunidade internacional.

França reforça combate à “frota fantasma” russa

Entretanto, no Mediterrâneo, a França anunciou ter intercetado um petroleiro suspeito de integrar a denominada "frota fantasma" utilizada pela Rússia para contornar as sanções internacionais impostas após a invasão da Ucrânia.

O anúncio foi feito pelo Presidente francês que revelou que a Marinha francesa abordou o navio-tanque "Deliver" ao largo da costa da Sicília.

Segundo Emmanuel Macron, a embarcação estaria a operar em violação das normas do direito marítimo internacional.

O chefe de Estado francês garantiu que Paris continuará a atuar contra este tipo de operações.

"A França não permitirá que a frota fantasma contorne as sanções e financie o esforço de guerra russo", afirmou.

Quinto navio intercetado desde 2025

De acordo com as autoridades francesas, este foi o quinto navio suspeito de integrar a rede marítima russa a ser abordado e apreendido pela França desde setembro de 2025.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os países europeus acusam Moscovo de utilizar embarcações registadas em países terceiros para transportar petróleo e outras cargas estratégicas, evitando assim as restrições impostas pelos aliados ocidentais.

Estas embarcações operam frequentemente através de estruturas empresariais pouco transparentes e mudanças sucessivas de bandeira, dificultando o rastreamento das operações comerciais.

A interceção do "Deliver" surge numa altura em que os países europeus procuram reforçar a fiscalização das rotas marítimas utilizadas pela Rússia para manter as exportações energéticas, consideradas uma importante fonte de financiamento da guerra na Ucrânia.

Temas

Ucrânia
Rússia
Guerra
Crimeia
Energia

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques