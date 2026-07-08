Ataque em escola na Alemanha. Adolescente de 16 anos detido após momentos de terror

O suspeito fugiu após o incidente, mas acabou por ser localizado e detido pela polícia.

Um ataque ocorrido esta quarta-feira na escola secundária Welfen-Gymnasium, em Schongau, no estado alemão da Baviera, provocou vários feridos e levou à detenção de um adolescente de 16 anos, apontado pelas autoridades como o principal suspeito.

Segundo a polícia alemã, pelo menos duas adolescentes ficaram gravemente feridas e foram transportadas para o hospital. As autoridades indicaram que, nesta fase, ainda não foi possível confirmar se as lesões representam perigo de vida.

O número total de feridos e a gravidade das restantes vítimas continuam por esclarecer.

Grande operação policial após o ataque

Após o incidente, o suspeito colocou-se em fuga, levando ao desencadeamento de uma ampla operação policial que contou com o apoio de um helicóptero. O jovem acabou por ser localizado e detido pouco tempo depois.

A polícia ainda não confirmou se o adolescente frequenta a escola nem revelou qual a arma alegadamente utilizada no ataque.

As autoridades mobilizaram um elevado dispositivo de segurança para o estabelecimento de ensino e pediram à população para evitar a zona. Foi também criado um ponto de apoio para familiares e encarregados de educação num quartel de bombeiros da cidade.

Escola recebeu forte dispositivo de emergência

Além da polícia, foram mobilizados vários meios de socorro, incluindo seis helicópteros de emergência, utilizados para prestar assistência às vítimas e assegurar o seu transporte para unidades hospitalares.

A Welfen-Gymnasium, situada em Schongau, tem cerca de 800 alunos e mais de 80 professores.