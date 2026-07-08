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Ataque em escola na Alemanha. Adolescente de 16 anos detido após momentos de terror

O suspeito fugiu após o incidente, mas acabou por ser localizado e detido pela polícia.
Redação
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Um ataque ocorrido esta quarta-feira na escola secundária Welfen-Gymnasium, em Schongau, no estado alemão da Baviera, provocou vários feridos e levou à detenção de um adolescente de 16 anos, apontado pelas autoridades como o principal suspeito.

Segundo a polícia alemã, pelo menos duas adolescentes ficaram gravemente feridas e foram transportadas para o hospital. As autoridades indicaram que, nesta fase, ainda não foi possível confirmar se as lesões representam perigo de vida.

O número total de feridos e a gravidade das restantes vítimas continuam por esclarecer.

Grande operação policial após o ataque

Após o incidente, o suspeito colocou-se em fuga, levando ao desencadeamento de uma ampla operação policial que contou com o apoio de um helicóptero. O jovem acabou por ser localizado e detido pouco tempo depois.

A polícia ainda não confirmou se o adolescente frequenta a escola nem revelou qual a arma alegadamente utilizada no ataque.

As autoridades mobilizaram um elevado dispositivo de segurança para o estabelecimento de ensino e pediram à população para evitar a zona. Foi também criado um ponto de apoio para familiares e encarregados de educação num quartel de bombeiros da cidade.

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Escola recebeu forte dispositivo de emergência

Além da polícia, foram mobilizados vários meios de socorro, incluindo seis helicópteros de emergência, utilizados para prestar assistência às vítimas e assegurar o seu transporte para unidades hospitalares.

A Welfen-Gymnasium, situada em Schongau, tem cerca de 800 alunos e mais de 80 professores.

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