Ataque de cão da família deixa bebé de 10 meses hospitalizada em Espanha. Pai está a ser investigado

A criança sofreu lesões graves no rosto e foi transferida para um hospital especializado em reconstrução facial. O pai está a ser investigado por suspeitas de negligência

Uma bebé de 10 meses ficou gravemente ferida depois de ter sido atacada pelo cão da própria família, num incidente ocorrido numa habitação em Palência, no norte de Espanha. A criança sofreu ferimentos profundos no rosto e teve de ser submetida a tratamento hospitalar urgente, encontrando-se atualmente a recuperar "favoravelmente", segundo as autoridades locais, citadas pelo La Vanguardia.

O ataque aconteceu na semana passada, dia 21 de julho, quando os serviços de emergência receberam um alerta para uma criança mordida por um cão no interior da residência familiar. À chegada ao local, os agentes da polícia local encontraram a bebé com uma hemorragia abundante, acompanhada pelos pais.

Perante a gravidade dos ferimentos, os polícias optaram por transportar de imediato a criança e a mãe num veículo patrulha até ao Hospital Río Carrión, em Palência, reduzindo o tempo de resposta médica.

Transferida para unidade especializada

Depois de estabilizada no serviço de urgência, a bebé foi encaminhada para o Hospital Río Hortega, em Valladolid, unidade de referência em cirurgia e reconstrução facial na comunidade autónoma de Castela e Leão.

Segundo as autoridades locais, a evolução clínica da criança é considerada favorável, apesar da gravidade das lesões.

Cão permanece sob observação

O animal envolvido no ataque é um American Staffordshire Terrier, raça classificada como potencialmente perigosa. Após o incidente, foi recolhido e encaminhado para uma clínica veterinária, onde permanece sob observação enquanto as autoridades regionais decidem quais as medidas a adotar.

A Unidade de Meio Ambiente da Polícia Local deslocou-se igualmente à habitação para recolher elementos sobre o sucedido e verificar a situação legal do animal. De acordo com as autoridades, a documentação do cão encontrava-se em conformidade.

Pai investigado

Na sequência do ataque, o pai da criança, proprietário do cão, foi informado de que está a ser investigado por um alegado crime de ofensa à integridade física por negligência.

A investigação pretende esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o ataque e apurar se existiu negligência na guarda ou controlo do animal.

O caso continua a ser acompanhado pelas autoridades espanholas, enquanto a bebé permanece sob vigilância médica e em processo de recuperação.