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Ataque de cão da família deixa bebé de 10 meses hospitalizada em Espanha. Pai está a ser investigado

A criança sofreu lesões graves no rosto e foi transferida para um hospital especializado em reconstrução facial. O pai está a ser investigado por suspeitas de negligência
Redação
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Uma bebé de 10 meses ficou gravemente ferida depois de ter sido atacada pelo cão da própria família, num incidente ocorrido numa habitação em Palência, no norte de Espanha. A criança sofreu ferimentos profundos no rosto e teve de ser submetida a tratamento hospitalar urgente, encontrando-se atualmente a recuperar "favoravelmente", segundo as autoridades locais, citadas pelo La Vanguardia.

O ataque aconteceu na semana passada, dia 21 de julho, quando os serviços de emergência receberam um alerta para uma criança mordida por um cão no interior da residência familiar. À chegada ao local, os agentes da polícia local encontraram a bebé com uma hemorragia abundante, acompanhada pelos pais.

Perante a gravidade dos ferimentos, os polícias optaram por transportar de imediato a criança e a mãe num veículo patrulha até ao Hospital Río Carrión, em Palência, reduzindo o tempo de resposta médica.

Transferida para unidade especializada

Depois de estabilizada no serviço de urgência, a bebé foi encaminhada para o Hospital Río Hortega, em Valladolid, unidade de referência em cirurgia e reconstrução facial na comunidade autónoma de Castela e Leão.

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Segundo as autoridades locais, a evolução clínica da criança é considerada favorável, apesar da gravidade das lesões.

Cão permanece sob observação

O animal envolvido no ataque é um American Staffordshire Terrier, raça classificada como potencialmente perigosa. Após o incidente, foi recolhido e encaminhado para uma clínica veterinária, onde permanece sob observação enquanto as autoridades regionais decidem quais as medidas a adotar.

A Unidade de Meio Ambiente da Polícia Local deslocou-se igualmente à habitação para recolher elementos sobre o sucedido e verificar a situação legal do animal. De acordo com as autoridades, a documentação do cão encontrava-se em conformidade.

Pai investigado

Na sequência do ataque, o pai da criança, proprietário do cão, foi informado de que está a ser investigado por um alegado crime de ofensa à integridade física por negligência.

A investigação pretende esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o ataque e apurar se existiu negligência na guarda ou controlo do animal.

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O caso continua a ser acompanhado pelas autoridades espanholas, enquanto a bebé permanece sob vigilância médica e em processo de recuperação.

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