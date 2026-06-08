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Ataque com arma branca faz seis feridos em estação ferroviária em Nova Iorque

O suspeito foi detido.
Redação
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Ataque com arma branca faz seis feridos em estação ferroviária em Nova Iorque

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com arma branca ocorrido na noite deste domingo na Penn Station, uma das principais estações ferroviárias de Nova Iorque, na véspera do primeiro jogo da final da NBA.

As vítimas sofreram ferimentos de vários graus de gravidade, incluindo pelo menos um caso considerado grave. Todas foram transportadas para o hospital, onde receberam assistência médica.

O suspeito foi detido no local por forças de segurança, que intervieram rapidamente após o alerta.

Até ao momento, não foi divulgada a identidade do agressor nem o possível motivo do ataque. As autoridades não excluem nenhuma hipótese, estando a investigação em curso para determinar se se tratou de um ato aleatório ou se existia alguma ligação entre o suspeito e as vítimas.

Donald Trump prevê assistir esta terça-feira ao terceiro jogo entre os New York Knicks e os San Antonio Spurs, nas imediações do Madison Square Garden, onde se localiza a estação.

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