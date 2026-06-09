Ataque brutal em Belfast: homem tenta decapitar vítima em plena rua

As imagens, de extrema violência, já circulam nas redes sociais, mas as autoridades apelam a que não sejam partilhadas.

Um homem foi detido na Irlanda do Norte por tentativa de homicídio após alegadamente tentar decapitar outro indivíduo no meio de uma rua residencial em Belfast, num ataque que membros do Governo e as autoridades classificaram como extremamente grave e que deixou a comunidade local em estado de choque.

O episódio ocorreu na zona de Kinnaird Avenue, no norte da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o agressor sentado sobre a vítima, que está coberta de sangue no rosto e no pescoço, enquanto continua a desferir golpes com uma faca.

A vítima, um homem na casa dos 40 anos, está hospitalizado em estado considerado grave após ter sido esfaqueado várias vezes na cabeça, na cara e no pescoço.

Vários populares testemunharam o momento de extrema violência e intervieram para ajudar a vítima e travar o agressor antes da chegada das autoridades. A Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) elogiou posteriormente a coragem dos cidadãos que tentaram impedir o ataque e prestar auxílio ao homem ferido.

Segundo informação das autoridades, o agressor, na casa dos 30 anos, permanece sob custódia policial, acusado de tentativa de homicídio.

Autoridades declaram "incidente crítico"

Face à gravidade dos acontecimentos, a PSNI declarou o "incidente crítico", uma classificação reservada para situações que exigem uma resposta reforçada das autoridades devido ao impacto causado na comunidade e à dimensão da investigação.

O comandante Ryan Henderson afirmou que o ataque provocou profunda preocupação entre os residentes e garantiu que todas as circunstâncias do caso estão a ser investigadas. "Este ataque brutal causou comoção na comunidade, gerando grande preocupação. Quero assegurar à comunidade local que estamos a tratar deste ataque com a máxima seriedade."

Autoridades apelam para não partilhar o vídeo

As imagens da agressão rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando forte indignação no Reino Unido.

A PSNI pediu à população que evite divulgar os vídeos do ataque, alertando que a sua partilha pode causar sofrimento adicional à vítima e aos seus familiares, além de comprometer o trabalho dos investigadores. As autoridades manifestaram também preocupação com a disseminação de informações não verificadas sobre o caso.

Starmer condena ataque "repugnante"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu ao caso classificando-o como "horrível" e "repugnante", acrescentando que não irá tolerar este tipo de violência.

"Os meus pensamentos estão, em primeiro lugar, com a vítima, e agradeço aos socorristas, incluindo os cidadãos que intervieram".

Também a vice-primeira-ministra da Irlanda do Norte, Emma Little-Pengelly, condenou o episódio, descrevendo-o como um ato "bárbaro".

Vários representantes políticos locais apelaram à calma e pediram que a investigação decorra sem especulações.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram qualquer informação sobre uma eventual relação entre o suspeito e a vítima nem avançaram com possíveis motivações para o ataque.

A PSNI sublinhou que a investigação se encontra numa fase inicial e que não existem, para já, indícios que permitam associar o caso a terrorismo. Os investigadores procuram determinar se o ataque foi aleatório ou se existia algum contacto prévio entre os dois homens.