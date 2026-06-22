Ataque a tiro em escola secundária nas Filipinas foi cometido com arma da polícia

O ataque fez três vítimas mortais e sete feridos.

As autoridades filipinas revelaram novos detalhes sobre o ataque armado que provocou a morte de três estudantes e deixou vários feridos numa escola secundária de Tacloban City.

Segundo a investigação preliminar, uma das armas utilizadas pelos suspeitos, uma pistola Glock de 9 mm, pertencia a uma agente da polícia, que já foi detida e está a ser investigada.

A outra arma utilizada estava registada em nome de uma empresa de segurança, revelou Allen Rae Co, porta-voz da Polícia Nacional, numa conferência de imprensa.

Jennelyn Badoria, mãe de um estudante de 15 anos que foi morto, disse à AFP, citada pela Lusa, que qualquer pessoa que tenha permitido que os atiradores tivessem acesso às armas deve ser responsabilizada.

"Exijo que os proprietários das armas sejam processados, porque estas armas não teriam parado nas mãos das crianças se não fosse por eles", declarou.

O ataque aconteceu esta segunda-feira na Escola Secundária Nacional de San Jose, nas Filipinas, e foi levado a cabo por dois adolescentes de 14 e 15 anos, ambos alunos do estabelecimento de ensino. Os dois foram detidos pouco depois do acontecimento.

O ataque provocou três vítimas mortais e sete feridos. Até ao momento não há detalhes sobre o estado clínicio dos sobreviventes.