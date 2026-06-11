“Às vezes olho para o céu e pergunto a Deus: onde estavas quando era uma criança?” Jovem partilha história de violência e questiona Papa Leão XIV

A jovem relatou um passado marcado por violência e abandono por parte dos pais.

Uma jovem de 20 anos, natural de Barcelona, protagonizou um dos momentos mais emotivos da visita do Papa Leão XIV a Espanha, ao partilhar em público uma história de violência familiar, da qual foi protagonista, e fazer uma pergunta direta sobre o perdão.

Durante um encontro com milhares de pessoas em Montjuïc, Desirée subiu ao palco e dirigiu-se ao pontífice com uma questão que marcou a audiência: “Como posso perdoar o meu pai, que esteve prestes a deixar-me sem mãe?”

Uma história de dor partilhada em público

A jovem relatou um passado marcado por violência e abandono.

"Durante a minha infância, o meu pai tentou matar a minha mãe... Ela só se conseguiu salvar, porque um rapaz a protegeu e acabou por morrer.", começa por contar. "O meu pai foi para a prisão e a minha mãe refugiou-se no mundo da droga." "Aos 10 anos, os serviços sociais, vieram buscar-me e levaram-me ao centro de menores.", depois desta afirmação foi interrompida por aplausos de apoio.

"Às vezes olho para o céu e pergunto a Deus: onde estavas quando era uma criança?", continuou. "Como posso perdoar o meu pai que esteve quase a matar a minha mãe?"

Resposta do Papa focada no perdão

Perante a pergunta, o Papa Leão XIV respondeu sublinhando que o perdão é um processo que não acontece de forma imediata, mas que se constrói ao longo do tempo.

O pontífice referiu a importância do amor, da paciência e da dimensão espiritual como elementos fundamentais nesse caminho, apelando também ao apoio e à reflexão interior.

Um momento marcado pela emoção

Após a resposta, o Papa aproximou-se da jovem e abraçou-a, um gesto que foi recebido com aplausos por parte da audiência presente no recinto.

O momento foi muito partilhado nas redes sociais e descrito por vários como um dos episódios mais marcantes da visita papal, pela carga emocional e pelo testemunho pessoal da jovem.