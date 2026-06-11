segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

“Às vezes olho para o céu e pergunto a Deus: onde estavas quando era uma criança?” Jovem partilha história de violência e questiona Papa Leão XIV

A jovem relatou um passado marcado por violência e abandono por parte dos pais.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
“Às vezes olho para o céu e pergunto a Deus: onde estavas quando era uma criança?” Jovem partilha história de violência e questiona Papa Leão XIV

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Uma jovem de 20 anos, natural de Barcelona, protagonizou um dos momentos mais emotivos da visita do Papa Leão XIV a Espanha, ao partilhar em público uma história de violência familiar, da qual foi protagonista, e fazer uma pergunta direta sobre o perdão.

Durante um encontro com milhares de pessoas em Montjuïc, Desirée subiu ao palco e dirigiu-se ao pontífice com uma questão que marcou a audiência: “Como posso perdoar o meu pai, que esteve prestes a deixar-me sem mãe?

Uma história de dor partilhada em público

A jovem relatou um passado marcado por violência e abandono.

"Durante a minha infância, o meu pai tentou matar a minha mãe... Ela só se conseguiu salvar, porque um rapaz a protegeu e acabou por morrer.", começa por contar. "O meu pai foi para a prisão e a minha mãe refugiou-se no mundo da droga." "Aos 10 anos, os serviços sociais, vieram buscar-me e levaram-me ao centro de menores.", depois desta afirmação foi interrompida por aplausos de apoio.

"Às vezes olho para o céu e pergunto a Deus: onde estavas quando era uma criança?", continuou. "Como posso perdoar o meu pai que esteve quase a matar a minha mãe?"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Resposta do Papa focada no perdão

Perante a pergunta, o Papa Leão XIV respondeu sublinhando que o perdão é um processo que não acontece de forma imediata, mas que se constrói ao longo do tempo.

O pontífice referiu a importância do amor, da paciência e da dimensão espiritual como elementos fundamentais nesse caminho, apelando também ao apoio e à reflexão interior.

Um momento marcado pela emoção

Após a resposta, o Papa aproximou-se da jovem e abraçou-a, um gesto que foi recebido com aplausos por parte da audiência presente no recinto.

O momento foi muito partilhado nas redes sociais e descrito por vários como um dos episódios mais marcantes da visita papal, pela carga emocional e pelo testemunho pessoal da jovem.

Temas

Papa Leão XIV
Visita
Espanha
Barcelona
Perdão

Leia também

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

O Kremlin saiu esta segunda-feira em defesa do teste de um míssil balístico lançado pela China para o oceano Pacífico, considerando que Pequim exerceu um "direito soberano". O ensaio militar gerou críticas da Austrália, Japão e Nova Zelândia, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico
Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Mais vistos

Destaques