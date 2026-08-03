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Ariana Grande afasta-se dos palcos e da vida pública após meses de intenso escrutínio sobre a sua aparência

A pausa na carreira terá início após o último concerto da digressão, em Londres, no dia 1 de setembro.
Redação
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Ariana Grande afasta-se dos palcos e da vida pública após meses de intenso escrutínio sobre a sua aparência
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Depois de muitas críticas e escrutínio público, Ariana Grande decidiu fazer uma pausa após o fim da sua atual digressão “Eternal Sunshine”.

A informação foi divulgada pela revista People, que cita uma representante da cantora pop de 33 anos. “A Ariana vai dar um passo atrás na visibilidade depois de completar a Eterna Sunshine Tour”, revela, acrescentando que a cantora espera encerrar a digressão “tanto de forma saudável quanto feliz”. “Vai tirar uma pausa merecida do trabalho e aparições em público, que levou a uma interminável e contínua vigilância pública”, explica. 

Embora o escrutínio sobre a saúde física de Ariana Grande continue, com vários fãs a demonstrarem preocupação devido à magreza da cantora, uma fonte próxima de Ariana Grande garantiu à revista people que esta se encontra saudável. “Ela faz um show muito físico, com muito exercício envolvido. Ela apresenta-se de forma saudável e bem sucedida a um nível muito elevado noite após noite”, sublinhou. 

A cantora de 33 anos preparava ainda um outro projeto, a nova produção no West End de Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim - no entanto, a sua participação foi também cancelada.

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O escrutínio público direcionado a Ariana Grande tem estado sobretudo relacionado com a sua aparência física. Após o lançamento do novo videoclipe do seu mais recente single “Petal”, a preocupação dos fãs intensificou-se. 

A pausa na carreira terá início após o último concerto da digressão, em Londres, no dia 1 de setembro.

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