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"Aqui não haverá mais eleições". Ortega confirma fim da alternância democrática na Nicarágua

O Presidente da Nicarágua anunciou que o país deixará de realizar eleições capazes de pôr em causa o regime sandinista. A declaração reforça as acusações internacionais de que o país vive sob uma ditadura cada vez mais fechada.
Redação
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"Aqui não haverá mais eleições". Ortega confirma fim da alternância democrática na Nicarágua
AFP

Já existe um drone capaz de caçar mosquitos e pesa menos do que um telemóvel

O Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou que o país deixará de realizar eleições que possam permitir a alternância no poder, assumindo de forma explícita que o regime não aceitará processos eleitorais que coloquem em causa a continuidade da Frente Sandinista.

"Aqui não haverá mais eleições para que tentem, por essa via, tomar o Governo, tomar o poder", declarou Ortega durante um discurso nas comemorações do 47.º aniversário da revolução sandinista, em Manágua.

O chefe de Estado acrescentou que irá trabalhar com o Parlamento e outras instituições para criar "uma barreira, um bloqueio, contra os golpistas e os traidores da pátria", acusando os opositores exilados de tentarem regressar ao poder com apoio dos Estados Unidos.

Reforma constitucional reforçou o regime

O anúncio surge depois da reforma constitucional aprovada este ano, que concentrou ainda mais poderes nas mãos de Daniel Ortega e da mulher, Rosario Murillo, promovida ao cargo de copresidente.

As alterações alargaram o mandato presidencial de cinco para seis anos, reforçaram o controlo do Executivo sobre as restantes instituições do Estado e motivaram críticas das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, do Parlamento Europeu e dos Estados Unidos.

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Oposição diz que democracia foi definitivamente enterrada

As últimas eleições na Nicarágua já eram alvo de críticas internacionais devido às denúncias de fraude, à perseguição de opositores e à prisão de candidatos presidenciais. Com este anúncio, a oposição considera que o regime deixou de esconder as suas intenções.

Nos últimos anos, organizações internacionais de direitos humanos têm denunciado a existência de presos políticos, a retirada da nacionalidade a opositores e o encerramento de organizações da sociedade civil, universidades e órgãos de comunicação social.

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