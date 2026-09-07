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Apresentadora egípcia condenada à morte por liderar rede de fabrico e tráfico de droga sintética

Sarah Khalifa, conhecida apresentadora de televisão egípcia, foi condenada à morte por enforcamento juntamente com o irmão, num processo que envolve o fabrico e tráfico de canabinoides sintéticos. A defesa já anunciou que vai recorrer da decisão
Redação
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Apresentadora egípcia condenada à morte por liderar rede de fabrico e tráfico de droga sintética

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Um tribunal criminal do Cairo condenou à morte por enforcamento a apresentadora e produtora de televisão egípcia Sarah Khalifa, de 39 anos, e o irmão, Mohamed Khalifa, por alegadamente criarem e liderarem uma organização criminosa dedicada ao fabrico e tráfico de drogas sintéticas.

No total, 12 arguidos foram condenados à pena de morte neste processo. Outros nove receberam penas de prisão perpétua, enquanto sete foram absolvidos.

Sarah Khalifa e o irmão foram também condenados por posse não autorizada de armas e munições e ao pagamento de uma multa de 500 mil libras egípcias, cerca de 8.450 euros.

O advogado de Sarah Khalifa, Mohamed El-Gendy, anunciou que vai recorrer da decisão e utilizar todas as vias legais disponíveis.

Apesar de o tribunal ter anunciado a intenção de aplicar a pena de morte, o processo ainda poderá ser reavaliado por instâncias superiores. Um tribunal criminal superior poderá analisar novamente as provas e o papel atribuído a cada arguido, podendo confirmar, reduzir ou anular as penas.

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Também poderá ser apresentada uma impugnação junto do Tribunal de Cassação do Egito.

Antes da decisão, o processo de Sarah Khalifa e de outros arguidos tinha sido remetido para o Grande Mufti do Egito, numa etapa processual obrigatória antes da aplicação de uma sentença de morte. O parecer do Mufti é, contudo, consultivo e não vinculativo.

Investigação aponta para laboratório clandestino

De acordo com o acórdão, os dois irmãos tiveram um papel “líder e central” na organização criminosa.

As autoridades alegam que os suspeitos obtinham matérias-primas químicas no estrangeiro e as utilizavam num edifício residencial transformado num laboratório clandestino para produzir e preparar drogas que seriam posteriormente comercializadas.

A decisão judicial teve em conta os depoimentos de 20 testemunhas, bem como gravações e vídeos que, segundo o tribunal, documentam a coordenação entre os dois irmãos e os restantes elementos do grupo.

Mohamed Khalifa é acusado, em particular, de participar no fabrico e teste das substâncias.

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Caso envolve canabinoides sintéticos

O processo começou em abril de 2025, quando as autoridades antidroga egípcias anunciaram ter descoberto uma rede dedicada à importação de matérias-primas utilizadas na produção de drogas sintéticas.

Nas primeiras operações, a polícia realizou buscas a dois apartamentos no Cairo e apreendeu cerca de 200 quilogramas de drogas, matérias-primas e equipamento.

Com o avanço da investigação, o Ministério Público indicou que o total apreendido ultrapassou 750 quilogramas. As autoridades terão levado cerca de 40 dias a concluir as diligências iniciais e a obter mandados de detenção.

Embora alguns meios de comunicação egípcios tenham inicialmente descrito o caso como relacionado com “haxixe sintético”, as análises forenses apresentadas durante o julgamento identificaram as substâncias como canabinoides sintéticos.

Estes produtos são fabricados em laboratório para imitar alguns dos efeitos da canábis no cérebro e podem apresentar efeitos significativamente mais potentes e imprevisíveis.

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Entre as substâncias identificadas no processo está a MDMB-4en-PINACA, um canabinoide sintético que está sob controlo internacional desde 2021.

A defesa contestou a interpretação segundo a qual as substâncias estavam abrangidas pela legislação egípcia. O tribunal, contudo, aceitou as conclusões apresentadas durante o processo.

Apresentadora ficou conhecida por programa sobre crime

Sarah Khalifa tornou-se conhecida no Egito através do programa televisivo ‘Missão Impossível’, transmitido pelo canal privado Al-Mehwar, dedicado a temas relacionados com segurança e criminalidade.

A apresentadora tinha também uma empresa ligada à organização de eventos.

A condenação ocorre num país que continua a aplicar a pena de morte. Segundo dados da Amnistia Internacional, em 2025 foram registadas 492 condenações à morte no Egito, tendo sido executadas 23 pessoas.

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Condenação à morte
Sarah Khalifa
Mohamed Khalifa
Enforcamento
Egito

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