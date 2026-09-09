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Após a anulação do julgamento de Lindsay Clancy, advogado de defesa pede a Donald Trump um perdão presidencial

Após o julgamento ter sido anulado por falta de consenso entre os 12 jurados, a defesa mantém-se aberta à possibilidade de chegar a um acordo com a acusação.
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Após a anulação do julgamento de Lindsay Clancy, o caso tomou novos contornos. O advogado de defesa, Kevin Reddington, apelou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que considere conceder um perdão presidencial à mulher julgada por matar os três filhos por enforcamento.

Foi em entrevista ao programa “Good Morning America” que Reddington apelou ao presidente norte-americano que considere o estado psicológico da sua cliente, algo insistentemente falado no julgamento já que a decisão dos júris não se baseava na culpa de Lindsay nos homicídios, uma vez que esta os confessou, mas sim se seria criminalmente responsável por eles. "Senhor Presidente, espero que tenha em consideração esta jovem e a pessoa que ela é, o que ela passou, e que considere conceder-lhe um perdão”, apelou Reddington.

Recorde-se que Lindsay Clancy, de 36 anos, não contesta que matou Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan de oito meses: a principal questão do julgamento era perceber se a mulher tinha capacidade de estar ciente de que estava a cometer um crime e de controlar os seus atos. 

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A defesa sustentou ao longo de várias semanas que a antiga enfermeira estaria num estado de psicose pós-parto; já a acusação garantiu que Lindsay estava consciente e que planeou os homicídios. 

Após o julgamento ter sido anulado por falta de consenso entre os 12 jurados, a defesa mantém-se aberta à possibilidade de chegar a um acordo com a acusação.

Temas

Lindsay Clancy
Donald Trump
Perdão presidencial
Kevin Reddington
Anulação do julgamento

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