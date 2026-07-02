Apelo à paz no topo do Empire State Building termina com um pedido de casamento... e duas detenções

Foi um pedido de casamento original, que se transformou numa aventura radical e internacional, mas que acabou com a intervenção das autoridades.

Aquilo que parecia um apelo à paz, com uma longa faixa sobre o amor no mundo, tornou-se num pedido de casamentos a mais de 400 metros de altura, num dos edifícios mais emblemáticos do mundo.

O casal de nacionalidade russa, Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov, chocaram quem passava por Nova Iorque na tarde desta quarta-feira, ao terem subido ao topo da antena do arranha-céus com 443 metros de altura.

Escalaram o edifício, sem equipamento de segurança, com máscaras a cobrir o rosto e, quando lá chegaram, exibiram uma faixa com a frase: "Quando o poder do amor destruir o amor pelo poder, o mundo alcança a paz”.

Até aqui, os vídeos já corriam as redes sociais, com as emissoras norte-americanas a acompanharem todos os movimentos do casal no topo da antena, em direto. Até que Ivan Kuznetsov se coloca com um joelho no chão e pede em casamento aquela que, depois se soube, era a sua namorada.

As imagens do momento foram partilhadas no instagram pelos dois, acompanhadas apenas pela descrição do local: "Empire State Building, New York".

Foi um pedido de casamento original, que se transformou numa aventura radical e internacional, mas que acabou com a intervenção das autoridades. Vários agentes do Departamento da Polícia de Nova Iorque subiram ao Empire State Building para retirar o casal do patamar. Já em "terra", as autoridades detiveram-nos, estando agora a investigar o incidente.

"Não disseram uma única palavra. Não estavam feridos. Acho que sabiam que iam acabar por ser apanhados”, revelou um dos elementos da polícia.

Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov podem ser acusados de vários crimes.

Casal conhecido na Netflix

O casal russo não é totalmente desconhecido do público. Desafios radicais são a sua especialidade e, em 2024, protagonizaram o documentário da plataforma de streaming Netflix "Skywalkers: A Love Story", que acompanha o casal na aventura de escalar o Merdeka 118 na Malásia, o segundo edifício mais alto do mundo, com 678 metros de altura.

Praticantes de rooftopping, Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov não ficam por aqui no que toca a aventura. Os dois já escalaram o Goldin Finance 117, em Tianjin, na China (597 metros), a Torre Eiffel, em Paris (330 metros), a Shanghai Tower, em Xangai (632 metros), o CTF Finance Centre, em Guangzhou (530 metros), o Shun Hing Square, em Shenzhen (384 metros), e a Mercury City Tower, em Moscovo (338 metros).