Apanhados pelo telemóvel: Vídeo mostra turistas a fazerem o que não deviam no carro em plena autoestrada

Um casal de estrangeiros em férias na Costa do Sol, sul de Espanha, foi identificado e sancionado depois de um vídeo os mostrar em atos íntimos enquanto o carro circulava na A-7. A Guardia Civil confirma as infrações e o pagamento imediato da multa.

Um vídeo gravado em junho e partilhado nas redes sociais acabou por entregar à polícia um casal de turistas que circulava na autoestrada A-7, junto a Marbella, em plena atividade sexual dentro do veículo. A Guardia Civil de Málaga anunciou esta quarta-feira que conseguiu localizar o carro alugado e identificar o condutor e a acompanhante.

Os dois, turistas estrangeiros que passavam férias na província de Málaga, foram denunciados por condução negligente e por não usarem o cinto de segurança, infrações previstas no Regulamento Geral de Circulação espanhol. Como não residem em Espanha, pagaram a multa no momento da notificação.

O registo, filmado à luz do dia e com o carro em movimento, circulou amplamente online e permitiu às autoridades avançar na investigação. Em comunicado, a Guardia Civil agradeceu a colaboração cidadã, cada vez mais frequente, e sublinhou o crescente rejeição social a comportamentos que colocam em risco a segurança rodoviária. Os agentes recordam ainda que o telefone 062 está disponível para denúncias relacionadas com segurança viária, com garantia de tratamento discreto e anónimo.

O caso ilustra como as redes sociais se transformaram num instrumento de vigilância coletiva. O que começou como um vídeo partilhado por curiosidade ou indignação acabou por servir de prova e de ponto de partida para a identificação dos envolvidos. A Guardia Civil não divulgou a nacionalidade exata do casal nem o valor da coima, mas confirmou que o veículo era de aluguer e que a sanção foi liquidada de imediato.

Em Portugal, situações semelhantes seriam enquadradas em contraordenações graves de trânsito, com possível coima e perda de pontos na carta. O episódio de Marbella deixa um aviso claro a quem viaja de carro em férias: o que acontece dentro do veículo pode sair facilmente para a via pública e, a partir daí, para as redes e para as autoridades.