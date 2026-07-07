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"Pago 12 mil dólares por mês para morar aqui, posso fazer a festa que quiser.” Aos 96 anos, influencer pode ser expulsa de lar por organizar festas noturnas

A criadora de conteúdos, conhecida como Grandma Droniak, conta com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.
Redação
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"Pago 12 mil dólares por mês para morar aqui, posso fazer a festa que quiser.” Aos 96 anos, influencer pode ser expulsa de lar por organizar festas noturnas
TikTok

Edgar Clara: "O Islão não consegue conviver com a diversidade"

Uma influencer norte-americana, com 96 anos de idade, conhecida nas redes sociaiscomo Grandma Droniak, revelou que recebeu um aviso formal, no mês passado, do lar onde vive, depois de alegadamente organizar festas no seu quarto e servir bebidas alcoólicas a outros residentes.

A criadora de conteúdos, partilhou a situação num vídeo publicado no TikTok, onde conta com mais de 15 milhões de seguidores, afirmando que poderá ser expulsa caso volte a infringir as regras do lar.

Carta alerta para festas e consumo de álcool

No vídeo, Lilian Droniak mostra uma carta que terá recebido da administração da residência, na qual é informada de que não são permitidas festas e não pode servir álcool a outros residentes.

A influencer termina o vídeo a rasgar a carta de advertência e rapidamente se tornou viral. "Posso fazer o que quiser. Não me podem impedir. Pago 12 mil dólares (cerca de 10 mil euros) por mês para morar aqui, posso fazer festa que quiser."

Milhões de seguidores nas redes sociais

Conhecida pelo humor com que aborda o envelhecimento, Grandma Droniak tornou-se um fenómeno online, quando começou a fazer vídeos com o seu neto em 2012.

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Atualmente conta com mais de 15 milhões de seguidores no TikTok e milhões de visualizações nos seus vídeos, onde partilha momentos da sua rotina, histórias sobre relacionamentos e situações caricatas vividas no lar onde reside desde 2024, após sofrer uma queda.

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