António Guterres escolhe Pedro Sánchez para reforçar liderança da ONU na Agenda 2030

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nomeou o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, como copresidente do Grupo de Defensores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma iniciativa que reúne líderes internacionais para promover a concretização da Agenda 2030.
O anúncio foi feito esta quarta-feira através de um comunicado da ONU, no qual Guterres sublinha a necessidade de acelerar o cumprimento das metas globais de desenvolvimento sustentável, numa altura em que o progresso continua aquém do esperado.
Pedro Sánchez substitui Justin Trudeau
Pedro Sánchez passa a partilhar a copresidência do grupo com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, sucedendo ao antigo primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, a quem António Guterres agradeceu o trabalho desenvolvido ao longo do mandato.
Segundo a ONU, os Defensores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são líderes internacionais que apoiam o secretário-geral na mobilização política necessária para reforçar a ambição e acelerar a implementação da Agenda 2030.
"Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável correm o risco de se tornarem inatingíveis. A nossa missão é clara: acelerar o progresso em grande escala e com rapidez", afirmou António Guterres.
ONU alerta que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão em risco
A nomeação acontece poucos dias depois de as Nações Unidas terem divulgado um novo relatório que alerta para o ritmo insuficiente de execução dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Segundo o documento, apesar dos avanços registados desde 2015, o progresso permanece desigual e, sem um esforço global mais ambicioso, muitas das metas definidas para 2030 poderão não ser alcançadas.
Os ODS abrangem áreas como:
erradicação da pobreza;
educação de qualidade;
saúde;
igualdade de género;
ação climática;
proteção do ambiente;
crescimento económico sustentável.
Pedro Sánchez promete acelerar a Agenda 2030
Na reação à nomeação, Pedro Sánchez garantiu que continuará empenhado na concretização da Agenda 2030.
"Precisamos de acelerar a ação e apelar à nossa responsabilidade coletiva para avançarmos. A Década de Ação não está perdida, está nas nossas mãos e devemos agir", afirmou o chefe do Governo espanhol.
Sánchez defendeu ainda que a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável deve traduzir-se em mais oportunidades, prosperidade e bem-estar para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás e protegendo o planeta para as gerações futuras.
ONU destaca liderança de Espanha
No comunicado, as Nações Unidas descrevem Pedro Sánchez como "um líder dinâmico" em áreas como o financiamento do desenvolvimento, a educação, a igualdade e a ação climática.
A organização destaca igualmente o papel desempenhado pelo Governo espanhol na realização da 4.ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, realizada em Sevilha no ano passado.
Embora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tenham permitido melhorar o acesso à água potável, eletricidade, cuidados de saúde e outros serviços essenciais para milhares de milhões de pessoas desde a sua adoção, em 2015, a ONU considera que é necessário acelerar significativamente o ritmo de implementação para cumprir a promessa da Agenda 2030.