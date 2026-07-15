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António Guterres escolhe Pedro Sánchez para reforçar liderança da ONU na Agenda 2030

O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, como copresidente do Grupo de Defensores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A decisão surge numa altura em que as Nações Unidas alertam que as metas da Agenda 2030 estão em risco de não serem cumpridas
Redação
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António Guterres escolhe Pedro Sánchez para reforçar liderança da ONU na Agenda 2030

O tiro saiu pela culatra: eurodeputada protesta por não poder falar em irlandês, mas quando lhe dizem que afinal pode... já não consegue. Veja o vídeo

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nomeou o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, como copresidente do Grupo de Defensores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma iniciativa que reúne líderes internacionais para promover a concretização da Agenda 2030.

O anúncio foi feito esta quarta-feira através de um comunicado da ONU, no qual Guterres sublinha a necessidade de acelerar o cumprimento das metas globais de desenvolvimento sustentável, numa altura em que o progresso continua aquém do esperado.

Pedro Sánchez substitui Justin Trudeau

Pedro Sánchez passa a partilhar a copresidência do grupo com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, sucedendo ao antigo primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, a quem António Guterres agradeceu o trabalho desenvolvido ao longo do mandato.

Segundo a ONU, os Defensores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são líderes internacionais que apoiam o secretário-geral na mobilização política necessária para reforçar a ambição e acelerar a implementação da Agenda 2030.

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"Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável correm o risco de se tornarem inatingíveis. A nossa missão é clara: acelerar o progresso em grande escala e com rapidez", afirmou António Guterres.

ONU alerta que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão em risco

A nomeação acontece poucos dias depois de as Nações Unidas terem divulgado um novo relatório que alerta para o ritmo insuficiente de execução dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Segundo o documento, apesar dos avanços registados desde 2015, o progresso permanece desigual e, sem um esforço global mais ambicioso, muitas das metas definidas para 2030 poderão não ser alcançadas.

Os ODS abrangem áreas como:

  • erradicação da pobreza;

  • educação de qualidade;

  • saúde;

  • igualdade de género;

  • ação climática;

  • proteção do ambiente;

  • crescimento económico sustentável.

Pedro Sánchez promete acelerar a Agenda 2030

Na reação à nomeação, Pedro Sánchez garantiu que continuará empenhado na concretização da Agenda 2030.

"Precisamos de acelerar a ação e apelar à nossa responsabilidade coletiva para avançarmos. A Década de Ação não está perdida, está nas nossas mãos e devemos agir", afirmou o chefe do Governo espanhol.

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Sánchez defendeu ainda que a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável deve traduzir-se em mais oportunidades, prosperidade e bem-estar para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás e protegendo o planeta para as gerações futuras.

ONU destaca liderança de Espanha

No comunicado, as Nações Unidas descrevem Pedro Sánchez como "um líder dinâmico" em áreas como o financiamento do desenvolvimento, a educação, a igualdade e a ação climática.

A organização destaca igualmente o papel desempenhado pelo Governo espanhol na realização da 4.ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, realizada em Sevilha no ano passado.

Embora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tenham permitido melhorar o acesso à água potável, eletricidade, cuidados de saúde e outros serviços essenciais para milhares de milhões de pessoas desde a sua adoção, em 2015, a ONU considera que é necessário acelerar significativamente o ritmo de implementação para cumprir a promessa da Agenda 2030.

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