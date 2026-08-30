António Costa faz ronda pelas capitais europeias

O presidente do Conselho Europeu iniciou uma ronda pelas capitais da UE para ouvir os líderes sobre o próximo orçamento comunitário, as migrações e outros desafios que marcam a agenda europeia

O presidente do Conselho Europeu iniciou na terça-feira uma ronda pelas capitais dos Estados-membros da União Europeia para ouvir os líderes sobre os principais desafios do bloco, como o próximo orçamento e as migrações, após a crise em Ceuta. A ideia é «recolher as opiniões dos chefes de Estado ou de Governo, com especial enfoque no próximo orçamento de longo prazo da UE» e «estas conversações ajudarão a preparar o terreno para os próximos Conselhos Europeus e cimeiras internacionais».