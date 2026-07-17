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Andy Burnham é o novo líder dos Trabalhistas e prepara entrada em Downing Street na próxima semana

Sem oposição na corrida à liderança do Partido Trabalhista, Andy Burnham foi oficialmente eleito esta sexta-feira. O antigo presidente da Câmara de Manchester deverá assumir o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido nos próximos dias, sucedendo a Keir Starmer.
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Andy Burnham é o novo líder dos Trabalhistas e prepara entrada em Downing Street na próxima semana
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Andy Burnham foi oficialmente eleito, esta sexta-feira, líder do Partido Trabalhista britânico, ficando assim a um passo de assumir o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido na próxima semana, na sequência da saída de Keir Starmer.

A eleição decorreu sem surpresas, uma vez que Burnham era o único candidato a cumprir os requisitos necessários para concorrer à liderança do partido.

O anúncio oficial foi feito por Shabana Mahmood, ministra do Interior e dirigente trabalhista.

"Não havendo nenhum outro candidato nomeado que preenchesse os requisitos, é, portanto, uma honra para mim declarar que o líder devidamente eleito do Partido Trabalhista é Andy Burnham", afirmou.

No primeiro discurso após a eleição, Burnham garantiu que pretende devolver confiança aos britânicos e reforçar a unidade interna do partido.

O novo líder trabalhista afirmou que o seu objetivo passa por reconstruir o Partido Trabalhista como uma força política coesa e capaz de responder aos desafios do país, procurando também recuperar a esperança da população.

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Burnham sucede a Keir Starmer

Até agora presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham era apontado há várias semanas como o sucessor natural de Keir Starmer. Apesar da notoriedade alcançada na região de Manchester, continua a ser uma figura menos conhecida para muitos eleitores noutras zonas do Reino Unido, segundo a Associated Press.

A transição acontece poucos dias depois da despedida de Keir Starmer do cargo de primeiro-ministro. Na quarta-feira, o ainda chefe do Governo presidiu à sua última sessão de perguntas ao primeiro-ministro na Câmara dos Comuns, num momento marcado pela emoção.

Starmer ocupava o cargo desde julho de 2024 e será agora sucedido por Burnham, que se prepara para liderar o Governo britânico numa nova fase política.

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