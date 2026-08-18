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Aluno de 9.º ano abre fogo numa escola católica e mata dois colegas nas Filipinas

O ataque aconteceu dois meses depois de outro tiroteio numa escola do país.
SOL/Lusa
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Aluno de 9.º ano abre fogo numa escola católica e mata dois colegas nas Filipinas
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Morreu Sónia Santos, fadista de Elvas, aos 46 anos

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Dois estudantes filipinos morreram hoje num ataque a tiro contra um liceu católico das Filipinas, com o presumível autor dos disparos entre as vítimas, informaram as autoridades.

O ataque, o segundo num estabelecimento escolar em dois meses, ocorreu na Universidade Ateneo de Zamboanga, instituição privada que funciona também como colégio e liceu, situada no oeste da ilha de Mindanau.

Segundo a polícia regional, um estudante do 9.º ano levou “uma pistola e uma espingarda para dentro da escola” e abriu fogo numa sala de aula, matando um colega antes de se suicidar.

“A investigação está em curso (…) ainda tentamos identificar a razão do seu ato”, declarou à agência de notícias France-Presse a porta‑voz policial Shella Chang. O número de feridos permanece desconhecido.

Numa gravação partilhada pelos meios locais, aparentemente transmitida em direto na rede social Facebook, vê‑se o cano de uma arma a mover‑se num corredor antes de ser apontado a uma sala e disparado.

Crianças em uniforme escolar aparecem a gritar e a correr para uma saída. A conta de Facebook do atirador foi entretanto desativada.

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“Vemos que primeiro disparou contra o professor sentado a uma mesa. Parece que falhou, depois foi a outra sala (...) aí disparou contra outro aluno”, relatou o presidente da câmara de Zamboanga, Khymer Olaso, a uma rádio local.

A escola confirmou duas mortes e recordou que em julho tinha realizado um exercício de simulação de ataque armado.

Em junho, três adolescentes foram mortos e outros 20 ficaram feridos numa outra escola no centro das Filipinas.

O porte e a posse de armas são fortemente regulados nas Filipinas, exigindo exames psiquiátricos e toxicológicos, formação em manuseamento e ausência de antecedentes criminais para a obtenção de licença.

Contudo, milhares de armas ilegais circulam no país e têm provocado numerosos incidentes nos últimos anos, segundo dados policiais citados pela Agência de Notícias das Filipinas.

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Filipinas
Tiroteio
Estudante do 9.º ano
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