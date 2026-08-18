Aluno de 9.º ano abre fogo numa escola católica e mata dois colegas nas Filipinas

Relacionados
Tiroteio em Espanha mata grávida de oito meses, a mãe e filha de 16 anos. Disputa entre famílias estará na origem
Massacre em escola na Tailândia: adolescente mata os avós antes de abrir fogo sobre colegas e professores
Tiroteio em festival de comida em Seattle faz três mortos. Polícia detém um suspeito e procura outro
Dois estudantes filipinos morreram hoje num ataque a tiro contra um liceu católico das Filipinas, com o presumível autor dos disparos entre as vítimas, informaram as autoridades.
O ataque, o segundo num estabelecimento escolar em dois meses, ocorreu na Universidade Ateneo de Zamboanga, instituição privada que funciona também como colégio e liceu, situada no oeste da ilha de Mindanau.
Segundo a polícia regional, um estudante do 9.º ano levou “uma pistola e uma espingarda para dentro da escola” e abriu fogo numa sala de aula, matando um colega antes de se suicidar.
“A investigação está em curso (…) ainda tentamos identificar a razão do seu ato”, declarou à agência de notícias France-Presse a porta‑voz policial Shella Chang. O número de feridos permanece desconhecido.
Numa gravação partilhada pelos meios locais, aparentemente transmitida em direto na rede social Facebook, vê‑se o cano de uma arma a mover‑se num corredor antes de ser apontado a uma sala e disparado.
Crianças em uniforme escolar aparecem a gritar e a correr para uma saída. A conta de Facebook do atirador foi entretanto desativada.
“Vemos que primeiro disparou contra o professor sentado a uma mesa. Parece que falhou, depois foi a outra sala (...) aí disparou contra outro aluno”, relatou o presidente da câmara de Zamboanga, Khymer Olaso, a uma rádio local.
A escola confirmou duas mortes e recordou que em julho tinha realizado um exercício de simulação de ataque armado.
Em junho, três adolescentes foram mortos e outros 20 ficaram feridos numa outra escola no centro das Filipinas.
O porte e a posse de armas são fortemente regulados nas Filipinas, exigindo exames psiquiátricos e toxicológicos, formação em manuseamento e ausência de antecedentes criminais para a obtenção de licença.
Contudo, milhares de armas ilegais circulam no país e têm provocado numerosos incidentes nos últimos anos, segundo dados policiais citados pela Agência de Notícias das Filipinas.