Comprimidos de ecstasy com rosto de Trump contêm substância potencialmente fatal. Países Baixos lançam alerta vermelho

Instituto neerlandês alerta para comprimidos com elevada concentração de PMMA (para-metoximetanfetamina) e pede que não sejam consumidos. Esta substância pode provocar uma overdose e sobreaquecimento corporal.

Um instituto neerlandês especializado em saúde mental e dependências lançou um “alerta vermelho” para alguns comprimidos de ecstasy com a imagem do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O aviso foi emitido pelo Instituto Trimbos, depois de vários comprimidos terem sido entregues em centros de análise. Os testes revelaram uma concentração muito elevada de PMMA (para-metoximetanfetamina), uma substância semelhante ao MDMA, componente habitualmente associado ao ecstasy.

A recomendação do instituto é inequívoca: os comprimidos não devem ser consumidos.

Comprimidos têm a imagem de Donald Trump

Segundo a BBC, os comprimidos foram produzidos com o formato da cabeça de Donald Trump. Numa das faces surge a imagem do Presidente dos Estados Unidos, enquanto no verso aparecem as inscrições “NL” e “Trump”, separadas por uma linha vertical.

Foram identificadas versões de diferentes cores, incluindo comprimidos verdes e amarelos.

Apesar do aspeto incomum, é a composição química que está na origem do alerta das autoridades de saúde.

PMMA pode demorar mais tempo a fazer efeito

O PMMA apresenta características semelhantes às do MDMA, mas tem uma diferença particularmente preocupante: o seu efeito pode demorar mais tempo a surgir.

Segundo o Trimbos Institute, esta demora pode levar uma pessoa a pensar que o primeiro comprimido não está a fazer efeito e, consequentemente, a consumir uma quantidade maior.

Esse comportamento aumenta o risco de overdose. A utilização de PMMA pode provocar um aumento perigoso da temperatura corporal, com consequências potencialmente fatais.

Não há, para já, mortes associadas a estes comprimidos

Apesar da gravidade do alerta, não foram registados, até ao momento, casos confirmados de doença grave ou mortes relacionadas com estes comprimidos específicos.

Anniek Groothuis, porta-voz do Trimbos Institute, explicou à Associated Press que não são conhecidos casos de vítimas cujo sangue tenha revelado a presença de PMMA na sequência do consumo destes comprimidos.

O alerta pretende, precisamente, evitar que possam surgir casos de intoxicação.

Ecstasy continua a ser consumido nos Países Baixos

A produção, venda e consumo de ecstasy são ilegais nos Países Baixos, mas a droga continua a ser consumida de forma significativa, sobretudo em clubes e festivais de música.

Segundo dados de um relatório governamental citados pela Associated Press, cerca de 550 mil pessoas terão consumido ecstasy no país num período de um ano.

Não é a primeira vez que aparecem comprimidos com a imagem de Trump

A utilização da imagem de Donald Trump em comprimidos de ecstasy não é inédita.

Em 2017, a polícia alemã apreendeu milhares de comprimidos cor de laranja com o formato da cabeça do Presidente norte-americano. Anos mais tarde, comprimidos semelhantes voltaram a surgir noutros países.

O aparecimento destes comprimidos demonstra também que o desenho ou o nome estampado numa pastilha não permite determinar a sua composição ou segurança.

Neste caso, os testes realizados nos Países Baixos permitiram identificar uma concentração elevada de PMMA e desencadear o alerta nacional.

O Trimbos Institute reforça que estes comprimidos não devem ser consumidos devido ao risco de intoxicação grave e potencialmente fatal.