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Alerta em Espanha: Guardia Civil procura leão avistado junto a estrada em Toledo

A Guardia Civil procura um possível leão avistado na Serra de San Vicente, em Toledo. Um helicóptero, drones e patrulhas foram mobilizados. As autoridades ainda não confirmaram a presença do felino e investigam se poderá ter escapado de um zoo ou propriedade
Redação
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Alerta em Espanha: Guardia Civil procura leão avistado junto a estrada em Toledo

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A Guardia Civil mobilizou um helicóptero, vários drones e patrulhas para tentar localizar um animal que terá sido avistado como um possível leão na Serra de San Vicente, na província espanhola de Toledo.

O alerta foi dado esta quarta-feira, depois de o serviço de emergência 112 receber uma chamada de uma pessoa que afirmou ter visto o animal nas proximidades do convento de Piélago, junto à estrada TO-1375, ao quilómetro nove, que liga El Real de San Vicente a Navamorcuende.

Segundo fontes da Guardia Civil citadas pela agência EFE, a pessoa que fez o alerta trabalhava como distribuidor na zona.

Autoridades tentam perceber de onde veio o animal

O Serviço de Proteção da Natureza (Seprona) ativou um dispositivo para localizar o suposto leão e determinar a sua origem.

Entre os meios mobilizados estão um helicóptero da Comunidade de Madrid, drones do comando de Toledo e várias patrulhas de segurança pública.

Uma das hipóteses investigadas pelas autoridades é que o animal possa ter escapado do Zoo Safari Fauna Aventura, localizado em Hinojosa de San Vicente, de uma propriedade particular das proximidades ou de algum jardim zoológico da Comunidade de Madrid.

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Até ao momento, contudo, não foi comunicado o desaparecimento de nenhum leão.

Mastins tibetanos também estão a ser verificados

A Guardia Civil está igualmente a verificar a localização de vários cães da raça mastim tibetano existentes na região, devido às características físicas da raça, que podem levar a que sejam confundidos à distância com um leão.

Apesar das buscas, as autoridades ainda não confirmaram que o animal avistado seja efetivamente um felino selvagem.

Entretanto, os municípios de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente e Almendral de la Cañada alertaram os habitantes através das redes sociais para que adotassem precauções.

O presidente da Câmara de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, confirmou à EFE que a Guardia Civil contactou a autarquia e admitiu que a notícia provocou “surpresa” e “nervosismo” entre os habitantes.

As buscas continuam para determinar se existe, de facto, um leão na Serra de San Vicente ou se o avistamento resultou de uma identificação errada do animal.

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