Alerta em Espanha: Guardia Civil procura leão avistado junto a estrada em Toledo

A Guardia Civil procura um possível leão avistado na Serra de San Vicente, em Toledo. Um helicóptero, drones e patrulhas foram mobilizados. As autoridades ainda não confirmaram a presença do felino e investigam se poderá ter escapado de um zoo ou propriedade

A Guardia Civil mobilizou um helicóptero, vários drones e patrulhas para tentar localizar um animal que terá sido avistado como um possível leão na Serra de San Vicente, na província espanhola de Toledo.

O alerta foi dado esta quarta-feira, depois de o serviço de emergência 112 receber uma chamada de uma pessoa que afirmou ter visto o animal nas proximidades do convento de Piélago, junto à estrada TO-1375, ao quilómetro nove, que liga El Real de San Vicente a Navamorcuende.

Segundo fontes da Guardia Civil citadas pela agência EFE, a pessoa que fez o alerta trabalhava como distribuidor na zona.

Autoridades tentam perceber de onde veio o animal

O Serviço de Proteção da Natureza (Seprona) ativou um dispositivo para localizar o suposto leão e determinar a sua origem.

Entre os meios mobilizados estão um helicóptero da Comunidade de Madrid, drones do comando de Toledo e várias patrulhas de segurança pública.

Uma das hipóteses investigadas pelas autoridades é que o animal possa ter escapado do Zoo Safari Fauna Aventura, localizado em Hinojosa de San Vicente, de uma propriedade particular das proximidades ou de algum jardim zoológico da Comunidade de Madrid.

Até ao momento, contudo, não foi comunicado o desaparecimento de nenhum leão.

Mastins tibetanos também estão a ser verificados

A Guardia Civil está igualmente a verificar a localização de vários cães da raça mastim tibetano existentes na região, devido às características físicas da raça, que podem levar a que sejam confundidos à distância com um leão.

Apesar das buscas, as autoridades ainda não confirmaram que o animal avistado seja efetivamente um felino selvagem.

Entretanto, os municípios de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente e Almendral de la Cañada alertaram os habitantes através das redes sociais para que adotassem precauções.

O presidente da Câmara de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, confirmou à EFE que a Guardia Civil contactou a autarquia e admitiu que a notícia provocou “surpresa” e “nervosismo” entre os habitantes.

As buscas continuam para determinar se existe, de facto, um leão na Serra de San Vicente ou se o avistamento resultou de uma identificação errada do animal.