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Alemanha. Ministério Público acusa homem de 68 anos de drogar e violar dezenas de mulheres

As alegadas vítimas não se recordam dos crimes, tendo descoberto através da identificação nos vídeos que as autoridades tiveram acesso.
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O Ministério Público alemão acusou esta terça-feira um homem de 68 anos de drogar, violar e filmar dezenas de mulheres. 

A investigação começou em 2025. Após uma busca domiciliária à sua residência, as autoridades apreenderam material informático onde descobriram inúmeros vídeos que mostravam agressões sexuais, na altura “provavelmente” cometidas pelo suspeito. Foi detido em março deste ano. 

O Ministério Público identificou 58 alegadas vítimas, que o criminoso conhecia em plataformas na internet. No entanto, a acusação inicial indica 22 crimes de violação, envolvendo 14 mulheres, com outras 10 sem ainda terem sido identificadas.

As alegadas vítimas não se recordam dos crimes, tendo descoberto através da identificação nos vídeos que as autoridades detiveram. 

A investigação continua em curso para identificar outras 30 alegadas vítimas. Há três casos em que as provas são ainda consideradas insuficientes, de acordo com a Procuradoria alemã.

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