Alemanha encontra novo drone e explosivos junto ao aeroporto de Leipzig e teme atentado maior

As autoridades alemãs encontraram um novo drone e cerca de 50 gramas de uma substância que poderá ser hexógeno junto ao aeroporto de Leipzig. A descoberta reforça a suspeita de que a alegada tentativa de atentado de agosto poderia ter sido maior do que inicialmente previsto

As autoridades alemãs encontraram um novo drone e explosivos nas proximidades do aeroporto de Leipzig, dez dias depois de ter sido descoberto um primeiro aparelho não tripulado equipado com uma carga explosiva.

A nova descoberta está a levar os investigadores a admitir que a alegada tentativa de atentado no aeroporto alemão poderá ter sido de maior dimensão do que inicialmente se suspeitava.

A informação é avançada pelas emissoras públicas WDR e NDR e pelo jornal Süddeutsche Zeitung, com base em fontes dos serviços de segurança alemães.

O novo drone foi encontrado na tarde de 14 de agosto, num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto de Leipzig.

No dia seguinte, os investigadores encontraram no mesmo local uma substância que, segundo as primeiras análises, poderá corresponder a cerca de 50 gramas de hexógeno, um explosivo militar de elevada potência.

Poderá ser o terceiro drone ligado ao caso

As autoridades consideram que este poderá ser o terceiro drone relacionado com o incidente registado no início de agosto.

A eventual ligação entre os aparelhos ainda não está esclarecida, mas círculos de segurança alemães consideram que os serviços secretos russos poderão estar envolvidos no planeamento da operação.

A investigação está a cargo de agentes especializados do Serviço Federal de Investigação Criminal (BKA), a pedido do procurador-geral federal, Jens Rommel.

Primeiro drone tinha como alvo avião ucraniano

O primeiro aparelho foi encontrado na noite de 4 de agosto, no aeroporto de Leipzig, equipado com uma carga explosiva.

Segundo os investigadores, o alvo seria um avião de carga ucraniano Antonov, utilizado para transportar material militar.

A alegada tentativa de atentado terá falhado devido a uma avaria no detonador do engenho explosivo.

Pouco depois, um segundo drone poderá ter estado envolvido num incidente com um avião de carga da DHL que foi obrigado a abortar a aterragem devido ao encerramento do aeroporto.

Drone terá colidido com avião da DHL

O avião de carga terá colidido com o drone junto à vedação do aeroporto, a uma velocidade de várias centenas de quilómetros por hora.

Poucos segundos antes da colisão, os pilotos terão avistado um objeto voador com cerca de 30 centímetros. Uma análise posterior dos dados de radar também terá identificado indícios da presença de um pequeno aparelho não tripulado.

O avião foi posteriormente desviado para Hanôver. As inspeções revelaram danos no estabilizador que, segundo os especialistas, não seriam compatíveis com uma colisão com uma ave.

O drone não foi encontrado. Uma das hipóteses avançadas é que o aparelho tenha entrado nos motores do avião após a colisão, tendo ficado destruído e fragmentado.

Componentes encontrados numa árvore

A investigação encontrou ainda, em Kursdorf, a norte do aeroporto de Leipzig, uma antena e outros componentes elétricos presos a uma árvore com fita adesiva.

Os investigadores suspeitam que os equipamentos possam ter sido utilizados para controlar o drone.

O BKA procura agora determinar como seria executada a alegada operação, quais os objetivos concretos e quem esteve por detrás dos aparelhos.

Embora ainda não exista uma atribuição pública definitiva, fontes de segurança alemãs apontam para uma possível ligação aos serviços secretos russos, numa investigação que decorre sob suspeita de crimes contra a segurança do Estado.