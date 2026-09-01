Alemanha acusa Rússia de ataque híbrido com drones no aeroporto de Leipzig

A Alemanha acusa a Rússia de um ataque híbrido com drones carregados de explosivos no aeroporto de Leipzig. Berlim vai fechar o consulado russo em Bona e a Casa Russa em Berlim, enquanto Moscovo nega as acusações e promete responder

A Alemanha responsabilizou esta terça-feira a Rússia por aquilo que classifica como um "ataque híbrido" com drones contra o aeroporto de Leipzig, no leste do país, ocorrido no início de agosto.

A acusação surge após uma investigação das autoridades alemãs e dos serviços de segurança, que, segundo o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, identificou elementos que apontam para o envolvimento de Moscovo.

"Partimos do princípio de que a Alemanha é alvo de novos ataques híbridos por parte da Rússia", afirmou Dobrindt, defendendo que o incidente se enquadra num padrão mais amplo de operações atribuídas a Moscovo na Europa.

Drone com explosivos encontrado junto a aviões

O primeiro drone, carregado com explosivos, foi encontrado a 4 de agosto, junto a um avião de carga Antonov ucraniano utilizado no transporte de material militar.

Pouco depois, um segundo aparelho terá sido atingido ou colidido com uma aeronave de carga da DHL, obrigando o avião a interromper a aterragem e a ser desviado para Marselha.

A investigação identificou ainda um terceiro drone, encontrado a 14 de agosto num campo em Kabelsketal, nas imediações da zona ocidental do aeroporto de Leipzig.

Segundo as autoridades alemãs, foi também encontrada uma substância com cerca de 50 gramas de hexogénio, um explosivo de elevada potência utilizado para fins militares. O aeroporto de Leipzig é considerado uma infraestrutura estratégica, funcionando como importante centro europeu de transporte de carga e ponto de trânsito para o envio de ajuda militar à Ucrânia.

Alemanha fecha consulado russo e centro cultural em Berlim

Como resposta, o Governo alemão anunciou o encerramento do consulado-geral da Rússia em Bona, a partir de 18 de setembro, e a rescisão do contrato da Casa Russa da Ciência e Cultura, em Berlim.

As medidas foram anunciadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, depois de Berlim ter formalmente responsabilizado Moscovo pelos incidentes.

A Alemanha pretende ainda defender, junto dos seus parceiros da União Europeia e da NATO, o reforço das sanções contra a Rússia, maiores controlos de entrada para cidadãos russos e mais pressão sobre a chamada "frota fantasma".

União Europeia e NATO manifestam solidariedade

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, manifestaram solidariedade com a Alemanha após as conclusões divulgadas por Berlim.

Von der Leyen afirmou que a União Europeia está "plenamente solidária" com a Alemanha e defendeu uma resposta firme perante aquilo que classificou como um ataque levado a cabo pela Rússia.

A presidente da Comissão Europeia deverá ainda discutir o caso com Mark Rutte, enquanto os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE deverão abordar o tema numa próxima reunião.

Moscovo promete responder e nega acusações

A Rússia rejeitou as acusações alemãs e prometeu uma "resposta adequada" ao encerramento das suas estruturas diplomática e cultural na Alemanha.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, acusou Berlim de ter agravado as relações bilaterais com base num "pretexto totalmente inverosímil e forçado".

Moscovo sustenta que as autoridades alemãs não apresentaram provas que sustentem a acusação de envolvimento russo no ataque com drones em Leipzig.

A crise representa mais um agravamento das relações entre Berlim e Moscovo, numa altura em que a Alemanha acusa a Rússia de intensificar ações de desestabilização e sabotagem na Europa, enquanto o Kremlin continua a negar qualquer responsabilidade pelos incidentes.