Água e lama invadem adega em Espanha e provocam duas vítimas mortais. Dois bebés ficaram feridos

O alerta foi dado ao início da noite deste sábado e mobilizou bombeiros, polícia e equipas médicas para o local.

Duas mulheres morreram na sequência de uma forte enxurrada que atingiu a localidade de Manzanedo de Valdueza, no município de Ponferrada, na província espanhola de León.

A corrente de água e lama entrou numa adega onde se encontravam seis pessoas. Além das duas vítimas mortais, estavam no espaço dois bebés, que sofreram ferimentos ligeiros, e outros dois adultos.

O episódio aconteceu ao início da noite deste sábado, depois de uma violenta tempestade atingir a comarca de El Bierzo.

Água e lama entraram pela localidade

A intensidade da chuva provocou um deslizamento de terra numa zona montanhosa junto à localidade. A água acabou por transportar consigo lama e detritos, avançando pela rua da Igreja.

Foi nesse percurso que a enxurrada atingiu a adega, localizada numa cave, onde estavam as seis pessoas.

As autoridades receberam os primeiros alertas às 19h38, através de várias chamadas para o serviço de emergência 112.

A violência da corrente dificultou o acesso ao local e obrigou à mobilização de vários meios de emergência.

Duas mulheres morreram

As duas mulheres que estavam na adega não resistiram à força da enxurrada.

As vítimas tinham aproximadamente 60 e 80 anos, segundo informação da Subdelegação do Governo em León, e terão morrido afogadas.

Inicialmente, as autoridades chegaram a indicar que havia várias pessoas desaparecidas na sequência da tempestade. Uma das pessoas procuradas era um homem com cerca de 80 anos.

O homem acabou por ser encontrado ileso, pelo que as autoridades confirmaram posteriormente que não havia mais pessoas desaparecidas naquela zona.

Dois bebés ficaram feridos

Os dois bebés que se encontravam na adega também foram atingidos pela enxurrada. Os menores sofreram ferimentos ligeiros, nomeadamente contusões, e receberam assistência das equipas de emergência médica deslocadas para o local.

Vários meios foram mobilizados

De acordo com a agência Lusa, a dimensão da ocorrência levou à mobilização de Bombeiros de Ponferrada, da Polícia Nacional, da Polícia Local de Ponferrada, do Centro de Coordenação de Emergências do Governo Regional de Castela e Leão e do Grupo de Intervenção Psicológica em Desastres e Emergências (GRIPDE),

O Centro Coordenador de Emergências da Agência de Proteção Civil chegou também a ativar um helicóptero de resgate.

As equipas permaneceram no terreno para procurar eventuais vítimas, avaliar os estragos e garantir que não existiam outras pessoas em perigo.

Outras zonas também foram atingidas

A tempestade não afetou apenas Manzanedo de Valdueza.

Na localidade próxima de Bouzas, também pertencente ao município de Ponferrada, outra enxurrada arrastou vários veículos. Neste caso, não foram registadas vítimas.

As fortes chuvas provocaram ainda problemas nas estradas da região, com alguns acessos condicionados devido à acumulação de água, lama e detritos.

Região estava sob alerta devido às tempestades

O episódio ocorreu num dia marcado por fortes trovoadas e precipitação em várias zonas de Castilla y León.

A intensidade da chuva em El Bierzo acabou por provocar uma resposta rápida dos serviços de emergência, depois de a água ter descido das zonas mais elevadas em direção às localidades.

O presidente da Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, manifestou entretanto pesar pela morte das duas mulheres e enviou condolências às famílias, através da rede social X.

As autoridades continuam a avaliar os danos provocados pela tempestade na região de Ponferrada.

Até ao momento, o balanço conhecido é de duas mulheres mortas e dois bebés feridos, sem indicação de outras pessoas desaparecidas.