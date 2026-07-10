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Agente de Nova Jérsia acusado pela morte de dois cães-polícia. Deixou-os dentro do carro durante sete horas

Após as sete horas, Rip e Boomer foram transportados pelo próprio agente para um hospital veterinário. 
Redação
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Agente de Nova Jérsia acusado pela morte de dois cães-polícia. Deixou-os dentro do carro durante sete horas
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Um agente da polícia de Nova Jérsia, nos Estados Unidos, foi acusado da morte de dois cães-polícia no passado dia 29 de maio. 

A acusação revela que o agente, identificado como Cody Henderson, deixou os dois cães dentro de um carro durante sete horas, sem ventilação, num dia em que as temperaturas chegavam a cerca de 27 graus Celsius. Tratam-se de Rip, um pastor belga com quatro anos, treinado para detetar narcóticos, e Boomer, um springer spaniel de seis anos, treinado para detetar explosivos. 

Após as sete horas, foram transportados pelo próprio agente para um hospital veterinário. 

Henderson foi, então, acusado de crueldade animal, negligência em garantir cuidados a um animal vivo e restringir ilegalmente um animal sob condições perigosas, de acordo com o revelado pela BBC.

"O Rip e o Boomer foram exemplos dos mais elevados padrões de serviço, lealdade e dedicação", pode ler-se na nota divulgada pelo gabinete do Xerife do Condado de Salem. "A perda destes parceiros leais teve um impacto profundo na nossa corporação, na nossa comunidade de segurança pública e nos cidadãos a quem eles serviram fielmente. Continuamos a honrar a memória e o serviço de Rip e Boomer, e estendemos os nossos sentimentos a todos os afetados por essa perda trágica", acrescentam.

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O agente aguarda a audiência em tribunal, marcada para 30 de julho, em situação de licença sem vencimento.

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Nova Jérsia
EUA
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