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África vai ganhar a dimensão que realmente tem: ONU aprova mudança no mapa-múndi. EUA não ficaram contentes

A resolução apresentada pelo Togo foi aprovada por 164 votos, com apenas os Estados Unidos a votarem contra. A decisão não obriga os países a alterar os seus mapas, mas abre caminho à adoção de representações mais fiéis das dimensões dos continentes.
Redação
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A Assembleia Geral da ONU aprovou esta sexta-feira a resolução “Corrigir o Mapa”, que pretende promover uma representação mais fiel das dimensões dos continentes, com especial destaque para África.

A proposta apresentada pelo Togo recebeu 164 votos a favor, um contra e seis abstenções. Estónia, Geórgia, Lituânia, Moldávia, Sérvia e Ucrânia foram os países que se abstiveram.

EUA foram o único voto contra

Os Estados Unidos rejeitaram a resolução e criticaram duramente a iniciativa, considerando que “ridiculariza o trabalho e o propósito” da ONU.

Washington argumentou que a proposta não pode ser dissociada de uma agenda ideológica mais ampla.

“Embora esta iniciativa seja apresentada como um esforço inócuo para atualizar as proporções cartográficas, os Estados Unidos percebem claramente que não pode ser separada do projeto ideológico muito maior e mais radical a que pertence”, afirmou uma diplomata norte-americana antes da votação.

A representante acrescentou: “Em vez de se concentrar em problemas genuínos de paz internacional, prosperidade ou boas relações, este organismo está a debater projetos cartográficos do século XVI e o seu papel na promoção de reparações e justiça cognitiva.”

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O que acontece agora?

A aprovação não significa que os mapas utilizados no dia a dia vão mudar imediatamente. As resoluções da Assembleia Geral da ONU não são juridicamente obrigatórias, pelo que a aplicação dependerá da decisão dos Estados, organizações internacionais, instituições de ensino e empresas.

A resolução recomenda a promoção de mapas de áreas equivalentes, como o Equal Earth, em contextos como escolas, meios de comunicação social e instituições internacionais.

A União Africana classificou a aprovação como “um passo histórico para uma representação cartográfica global precisa e equitativa”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, Robert Dussey, tinha defendido antes da votação que a mudança representa uma questão que vai além da cartografia.

“Tem a ver com a justiça cognitiva, com o acesso a um conhecimento geográfico preciso, a dignidade dos povos, a memória histórica e a luta contra as representações que herdamos e que influenciam a nossa perceção”, afirmou.

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