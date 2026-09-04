Afinal, o mapa-múndi que conhecemos está errado? ONU vota para o corrigir

África é o centro de uma proposta que pode mudar a forma como vemos o planeta. Em causa está a distorção das dimensões dos continentes provocada pela tradicional projeção de Mercator, que faz o continente africano parecer muito mais pequeno do que é na realidade.

A forma como vemos o mundo pode estar prestes a mudar. A Assembleia Geral das Nações Unidas vota esta sexta-feira uma resolução que pretende promover, de forma gradual, uma representação mais fiel das dimensões dos continentes e colocar em causa a utilização generalizada da tradicional projeção de Mercator.

A iniciativa é liderada pelo Togo e conta com o apoio dos restantes 54 países da União Africana. A França anunciou também que apoiará a proposta.

“Esta não é uma discussão política, mas uma discussão científica, porque há provas científicas, então todos temos que aceitar a realidade”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, Robert Dussey.

Porque é que África parece mais pequena no mapa?

A projeção de Mercator foi criada pelo cartógrafo flamengo Gerardus Mercator em 1569, numa época em que os mapas tinham uma importante função na navegação marítima.

A projeção permite representar as direções de forma particularmente útil para os navegadores, mas tem uma consequência: as áreas dos territórios ficam cada vez mais distorcidas à medida que se afastam do equador.

É por isso que a Gronelândia surge nos mapas de Mercator com uma dimensão visual semelhante à de África. Na realidade, o continente africano é cerca de 14 vezes maior do que a ilha árctica.

A distorção também é evidente quando se comparam outros territórios do Norte Global com regiões próximas do equador. O Brasil, por exemplo, é cerca de quatro vezes maior do que a Groenlândia, apesar de a representação visual poder sugerir uma diferença muito menor.

A proposta que quer “corrigir” o mapa

A campanha promovida pelo Togo defende uma utilização mais alargada de mapas que preservem melhor as proporções das áreas terrestres.

Entre as alternativas está o Equal Earth, uma projeção criada em 2018 por uma equipa internacional de cartógrafos. Ao contrário da projeção de Mercator, foi concebida para representar as áreas dos territórios de forma proporcional.

A discussão ganhou força com a campanha #CorrectTheMap, que defende uma alteração na forma como África é representada nos mapas utilizados no ensino e nas plataformas digitais.

A União Africana apoiou formalmente a campanha em agosto de 2025 e pediu ao Togo que liderasse o processo para promover a adoção de uma nova representação cartográfica.

“Colonialismo cartográfico” em debate

A discussão sobre a projeção de Mercator já dura há décadas. Historiadores, geógrafos e ativistas têm chamado a atenção para o facto de os mapas que privilegiam a navegação ou a preservação das formas não representarem necessariamente com precisão a dimensão dos territórios.

Alguns críticos associam esta distorção ao chamado “colonialismo cartográfico”, defendendo que a representação visual dos continentes pode contribuir para uma perceção desproporcional do peso territorial das regiões do Norte Global.

Em 1973, o historiador alemão Arno Peters apresentou uma alternativa baseada na projeção de Gall-Peters, que procurava preservar a proporção das áreas.

Mais recentemente, o Equal Earth surgiu como outra possibilidade para representar o mundo mantendo uma relação mais fiel entre as superfícies dos territórios.

JJ Enoch, consultor da empresa de riscos geopolíticos JS Held, considera que a campanha reflete a procura dos países africanos por “maior influência nas instituições globais e maior controle sobre a forma como o continente é representado”.

O especialista acrescenta que “a adoção de um mapa de áreas equivalentes proporciona uma base mais precisa para a educação e a compreensão pública, ao mesmo tempo em que sinalizaria que a importância demográfica, econômica e geopolítica da África não deveria mais ser vista por meio de convenções herdadas e distorcidas”.

França também apoia mudança

A proposta conta já com um apoio europeu de peso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês anunciou que a França votará a favor da resolução.

Num comunicado, a diplomacia francesa afirmou que “abandonará a projeção de Mercator em favor de representações cartográficas adaptadas aos usos atuais, mais fiéis às áreas reais do território”.

A votação surge depois de outra iniciativa apoiada pela União Africana ter conseguido uma expressiva maioria na Assembleia Geral da ONU. Em março, uma resolução patrocinada pelo Gana para classificar o tráfico de escravizados como o “mais grave crime contra a Humanidade” foi aprovada com 123 votos a favor, três contra e 52 abstenções.

Os promotores da iniciativa sobre o mapa esperam agora um resultado igualmente favorável.

O que muda se a ONU aprovar a resolução?

Uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas não é juridicamente obrigatória. Ainda assim, a sua aprovação poderá incentivar alterações nos currículos escolares e na forma como mapas-múndi são utilizados em diferentes ferramentas e plataformas.

O Governo do Togo já planeia um encontro em Lomé, a capital do país, durante o primeiro trimestre de 2027, com a UNESCO, a União Africana e empresas tecnológicas, para discutir a aplicação da proposta.

Para Robert Dussey, a mudança é também uma questão de representação.

“Àqueles que perguntam por que agora, eu digo: por que não? Quando olhamos para o mapa-múndi, chegou a hora de mudarmos a narrativa”, afirmou.

“É hora de nós, na África, assumirmos a responsabilidade de mudar aquilo que podemos mudar por nós mesmos”, acrescentou.